Juan Crocco: "El día del recital hubo dos muertos y diez heridos en la Ruta 3"

El referente de los Vecinos de Azul Autoconvocados por la Autovía de la Ruta 3, Juan Manuel Crocco, habló este lunes con Infoeme y cuestionó la falta de controles viales durante el fin de semana en que se llevó a cabo el recital del Indio Solari en Olavarría.





"El día del recital hubo diez dos muertos y diez heridos en la Ruta 3. Hubo cuatro accidentes. Y a nadie se le ocurrió planificar un tránsito asistido" advirtió.





Crocco contó que ese fin de semana "por razones laborales me tocó hacer 300 kilómetros en diferentes horarios en la Ruta 3. Era una desidia total" remarcó.





"En Ruta 3 y 226 había cuatro camionetas paraditas una atrás de la otra con dos ocupantes cada una durante el regreso del show. Era imposible cruzar la rotonda. Y a los tipos ni se les cruzó la idea de interrumpir el tránsito cada quince minutos" dijo.





En ese sentido, el vecino azuleño agregó: "Había gente que iba en contramano, por la banquina. De terror. Vehículos que no estaban autorizados para circular en ruta. Y después vos venís un día y te olvidaste del cinturón y te agarra un control y te meten una multa enorme" manifestó.





Además se refirió a los camiones municipales que trasportaban a seguidores como ganado por la Ruta 3: "Los camiones famosos que se vieron por los medios iban con dos patrulleros, uno adelante y otro atrás. Los encargados de controlar que no pase no solo no lo hicieron sino que los custodiaban. Decían que era porque tenían miedo de que paren en alguna estación de servicio y hagan desmanes. No se puede llevar 200 personas en un camión" sostuvo.





Juan Manuel Crocco también se refirió a una nueva prórroga para la creación del proyecto Autovía Cañuelas Azul establecida por el Gobierno Nacional: "Habían hecho el anuncio creación del proyecto Autovía Cañuelas Azul iba a ser el 16 de marzo y el viernes me fijé a quien había sido adjudicada y me encuentro con la novedad que fue prorrogada para el 7 de abril y no figuran los motivos. Me comuniqué con gente de Vialidad pero aún no tuve respuestas" expresó.





"Termina siendo más de lo mismo. El otro gobierno la anunció cinco veces y este ya cambió 200 veces la fecha" finalizó.