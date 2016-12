Josefina Vigo fue excluida en la serie del TR Series

La joven olavarriense venía sexta pero en una maniobra apretada se tocó con Guarnacia y por eso recibió la sanción. "Fue una maniobra desafortunada, yo de adentró la vi bien, pero después de afuera se ve que yo le pego", contó Josefina. Lucas y Maximiliano valle ganaron las series.





El Top Race Series está en Paraná para disputar la penúltima fecha del campeonato, y luego de disputar la clasificación, la categoría telonera del V6 desarrolló las series.









La joven olavarriense había clasificado 19°, y venía avanzando bien la serie, pero fue excluida por un toque con Guarnacia. "Venía bien sexta, me tiro por fuera en la chicana, y sale una maniobra desafortunada, yo de adentró la veo bien, pero después de afuera se ve que yo le pego porque toco el piano y no pude evitar el contacto", contó Josefina que además agregó que "más allá de eso, que me voy afuera, se me rompió el cardan, y ahora estamos tratando de arreglar eso para poder largar mañana".





Lucas Valle y Maximiliano Valle, los hermanos del RV Racing Sports, se quedaron con la primera y la segunda serie del Top Race Series, respectivamente. La batería de Lucas fue más rápida, lo que le permitirá largar desde la pole en la importante final de mañana que se desarrollará a 16 vueltas.