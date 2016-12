José Valenza: "Siento emoción por volver a un lugar muy querido"

El flamante titular de la obra social reemplaza de esta manera a Franco Illescas , removido del cargo tras solo siete meses de gestión. Valenza vuelve al IOMA tras su gestión durante el primer gobierno de José Eseverri.









En diálogo con Infoeme, el nuevo titular aseguró: "Lo que siento fundamentalmente es emoción por volver a un lugar muy querido para hacer algo que me gusta. Y ya a partir de mañana a trabajar".













A su vez, Valenza contó: "Estuve cinco años como director de la entidad. Después en algún momento la gestión, que me hizo cerrar la puerta de afuera, me dijo que me tenía que ir porque era radical. Después volví y mis amigos radicales me decían vos no sos radical. Yo soy yo y mis circunstancias y mi conducta de vida".





pepe1.jpg











Estoy feliz de volver a esta obra social, que es la más importante en la provincia. Hoy en día hay una conducción con un proyecto que realmente me entusiasmó.











"Lo que vamos a priorizar la calidad de atención al afiliado. Intentaremos hacer gestiones para nuevas formas de atención y jornadas de capacitación al personal" anticipó. anticipó.









"Ioma está respetando la cadena de pagos y el sector prestador está funcionando, pero necesito interiorizarme con más profundidad" puntualizó al referirse a la situación actual de la obra social.