"Hay un gran equipo que trabaja por y para la seguridad de los vecinos"

En la conferencia también se hizo lugar al reclamo de los vecinos de Sierras Bayas, ya que si bien el homicidio de María Elena Vigneau no fue producto de un hecho de inseguridad si lo fue el Homicidio de Carlos Miguel Leal.

Sobre su manejo ante los medios y la población, el intendente Ezequiel Galli manifestó: "Si bien salí a hablar en dos medios había ansiedad por tener mi palabra obviamente porque se creía que era un hecho de inseguridad yo desde el inicio manejaba las hipótesis con la fiscal y la policía, algo que era bastante claro para mí en una opinión subjetiva, que no era un hecho de inseguridad y por eso no salí a hablar y no fui a la localidad".













En cuanto a la reunión que se realizó el miércoles pasado en Sierras Bayas con la presencia del Subsecretario de Seguridad, Eduardo Simón, Daniel Borra y la delegada Susana Caminiti, el intendente dijo: "Eduardo fue a dar la cara con Daniel" y agregó "Hoy Daniel no está acá porque está en Mar del Plata de vacaciones, pero sigue siendo parte del equipo esto es bueno aclararlo porque hay rumores en algún medio que quiere generar alguna cuestión".









A continuación, el jefe comunal se refirió a la implementación de personal y patrulleros en la localidad serrana: "No me pareció salir a hablar de medidas, anunciar más patrulleros, anunciar más efectivos ¿para qué?, Realmente no era la solución a este tema".















Galli habló sobre la manifestación de los vecinos de Sierras Bayas: "La gente obviamente estaba muy nerviosa, porque sí tuvimos un hecho de inseguridad con una persona mayor de edad que tuvimos que lamentar el fallecimiento. En esa causa se está avanzando en la investigación, no es que esta olvidada o que nos olvidamos de Leal".













En cuanto al desempeño del personal policial el intendente aseguró: "Yo particularmente estoy muy conforme con el trabajo que se viene haciendo en Sierras Bayas" y destacó: "Hay un gran equipo que está trabajando por y para la seguridad de los vecinos de Sierras Bayas y del partido de Olavarría".













Respuesta a los pedidos









Los vecinos habían solicitado más patrulleros, sobre este pedido Galli informó: "Una de las camionetas que compramos con los fondos de seguridad va para las localidades serranas y rurales. Sabemos que hay temas de inseguridad que no ocurrían anteriormente en las localidades estamos al tanto pero no se solucionan con grandes anuncios, se soluciona trabajando como lo venimos haciendo pero lleva tiempo".









simon.jpg













Por su parte el Subsecretario de Seguridad, Simón dijo: "Nos comunicamos con las distintas áreas que corresponden a los pedidos que hicieron los vecinos de Sierras Bayas".









Preocupación por la droga





Otro planteo que realizaron los vecinos fue el consumo de drogas, Busto tomó la palabra y contó: "Hay personal de la división de narcotráfico de Azul que trabajan en las distintas localidades, lo que pasa es que no es rápido el trabajo"













Sobre el tema la fiscal Serrano solicitó: "Yo no soy la fiscal de droga pero esto vale para todas las investigaciones y como fiscal de Olavarría le pido a la ciudad que se comprometa, que aporte información, ya sea a la fiscalía, a la comisaría, porque sin el conocimiento que ellos tienen no podemos avanzar"













Caso Leal





Serrano manifestó que "La causa leal está en plena etapa de investigación, estamos haciendo pericias de rigor científico para cotejar elementos que ya se han recogido en distintos allanamientos para determinar la identidad de los autores" y agregó: "Requiere de pericias que llevan tiempo lamentablemente".