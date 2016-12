Grooming: "O consumís a los pibes o los salís a defender"

La presidenta de la ONG "Mamá en Línea" y referente nacional en la lucha contra el Grooming – delitos sexuales contra menores en Internet-, Roxana Domínguez, brindó este viernes una conferencia de prensa en el marco de su visita a la ciudad para brindar charlas sobre la problemática en escuelas de Olavarría.

La presentación fue en conjunto con otra integrante de su equipo, Mabe Christensen y los impulsores de la actividad en nuestra ciudad: la diputada nacional del Frente Renovador, Liliana Schwindt y los concejales de UNA, Emilio Vitale y Marcelo Latorre.

En primer lugar, Liliana Schwindt se refirió a la importancia de abordar la temática en los ámbitos educativos y familiares: "Cuando vemos en la televisión pensamos que las cosas siempre pasan en otro lado hasta que nos pasan a nosotros. Para evitar que nos toque con un hijo nuestro, un nieto, es que con nuestros concejales y equipo de trabajo estamos haciendo estas jornadas. Primeramente la idea es hacer un contacto con escuela y docentes y el año que viene tenemos haciendo con padres".

gro3.jpg

En este sentido ejemplificó: "Muchas veces el nene está con la computadora en la casa y creemos que nada le va a pasar dentro de su casa. Basta recordar el ejemplo de Micaela Ortega que fue asesinada por un acosador que la contactó por Facebook. Si el Estado hubiera estado presente con las leyes y las reformas con alguien que toma una libertad condicional y se prófugo un año. Nadie lo vio y estaba en las redes, en Facebook" señaló.

Por otra parte enumeró proyectos en la Cámara de Diputados sobre Grooming: "el diputado Felipe Solá ha presentado un proyecto de prevención y de concientización y estamos esperando que salga aprobado. Y nuestro equipo de Justicia y de Seguridad del Frente Renovador, la diputada Mónica Litza, trabaja una reforma del código procesal penal que tiene que ver con muchos delitos pero sobre todo con estos".

gro1.jpg

"Mamá en Línea"

Roxana Domínguez dio a conocer el trabajo realizado por la ONG conformada por madres de víctimas y víctimas de Grooming.

"Venimos trabajando desde el 2009. Es muy difícil cuando existe ausencia e indiferencia del estado. Hemos sufrido la violencia institucional más cuando estamos hablando de niños. El abuso sexual infantil excede cualquier bandera partidaria. Como ciudadana y mamá afectada por esto no puedo entender por qué un proyecto para una campaña nacional que tienen que asignar una partida presupuestaria no está contemplada- ¿Cuánto vale la vida de tu hijo, de mi hijo, de los padres que no tienen a sus hijos?" se preguntó.

El grooming tiene que ver con el ciberacoso infantil.



Recordó que "cuando nos tocó vivirlo" – su hija fue secuestrada pero afortunadamente pudo dar con ella horas más tarde- "no había una ley. Fuimos parte de las mamás que impulsamos la ley la 26.904 donde el artículo 131 castiga el delito que es un adulto que bajo un perfil falso contacta a un menor con fines sexuales por cualquier medio o dispositivo con conectividad"

Después de tantos años y de haber perdido muchas vidas y muchos niños abusados no les podemos hacer entender la importancia de una campaña nacional.



gro4.jpg

Domínguez afirmó que "como mamá me duele la indiferencia del Estado. Que no esté contemplado cuando tenes un hijo abusado- ninguna familia está preparada- que no haya asistencia a la víctima, que el victimario tiene más beneficios. No entendés por qué las salidas transitorias de un abusador se dan con siete puntos de compartimiento como si eso bastara para que tu hija se olvide del abuso. Quiero saber cómo están los cupos carcelarios y si tienen que hacer más cárceles que las hagan" remarcó.

"O consumís a los pibes o los salís a defender"

Roxana Domínguez es además Licenciada en seguridad informática y recorre incansablemente ciudades del país para concientizar sobre la problemática

Indicó que en las charlas con los adolescentes "hablamos que en Internet se deja una huella en los ámbitos de navegación que los acompaña el resto de sus vidas. En una localidad muy cercana de 2000 chicos y 220 casos con páginas locales que levantaban a los chicos buscando modelos jóvenes y los chicos hacen un clic y lo pasan" sostuvo.

Remarcó que en Internet "el tráfico de pornografía infantil es terrible" y ejemplificó: "El buscador te da una piba de 13 años para consumir sexualmente. El buscador te la va a dar, con dirección y si la querés abusar on line pasás tu tarjeta de crédito y lo podes hacer" advirtió.

Los medios de comunicación tienen legislación por qué Internet no si es la suma de esos medios en una pantalla.

Para Domínguez "lo mismo que nos pasa en al vida real nos pasa Internet. Estamos a un paso de la realidad virtual. En Internet podes ser quien vos querés ser. Desde un sicario a un superhéroe, el anonimato de lo permite".

Finalmente reflexionó: "Internet no es un demonio, es un espacio público. Los chicos de 18 años para abajo son menores de edad y debemos cuidarlos. Nuestros hijos navegan en un espacio público y tenemos que acompañarlos. No existe la intimidad en las redes sociales, es un lugar público. Si a nosotros cuando crecíamos nos decían no hables con desconocidos en Internet no se debe hablar con desconocidos. Ningún clic nos va a dar ninguna popularidad que nos cambie la vida. Es fundamental que dialoguemos con nuestros chicos" concluyó.