Este mediodía funcionarios bonaerenses pusieron un plus a la oferta que le hicieron a los gremios docentes. Ante el rechazo, declararon la Conciliación obligatoria, a pesar de que Vidal había descartado recurrir a ella.

Gremios desconocen conciliación obligatoria y las clases no comenzarían

Los gremios bonaerenses rechazaron en durísimos términos una nueva propuesta del Gobierno bonaerense que incluía como condición el levantamiento del paro convocado por CTERA para Lunes y Martes, en protesta por el cierre de la paritaria nacional.









Los funcionarios bonaerenses propusieron una suma no remunerativa a cuenta del incremento salarial que se acuerde. Serían 800 pesos para los que cobran hasta 15 mil pesos. 1200 entre para los de cobran entre 15 y 20 mil pesos. 1600 para los de cobran entre 20 y 30 pesos y 2000 para los que cobran más de 30 mil. Todo esto a pagar antes del 15 de marzo.





Los gremios rechazaron de plano la oferta y denunciaron una "trampa" de parte de la Provincia. "Nuevamente el gobierno le ha mentido a la sociedad y a los docentes. Después de lo que planteó la Gobernadora el día de ayer, que iba a hacer su mejor esfuerzo, hoy no hubo propuesta de recomposición salarial", dijo Roberto Baradel, de SUTEBA, a la salida del encuentro.





"Lo que hoy hubo es un planteo de dar 800 pesos en negro, no remunerativos, por persona, por única vez, para que levantemos el paro docente . Es vergonzoso", agregó, y remarcó que, como gremio provincial, "no tenemos la posibilidad, los resortes del paro nacional". "Acá venimos el representación de los gremios bonaerenses, y ninguno ha declarado medidas de fuerza. El conflicto es a nivel nacional", insistió.





Baradel relató que en el encuentro, los representantes del Gobierno "aclararon que esto era para que levantemos el paro, si no lo hacíamos la semana que viene no había propuesta de suba. La rechazamos absolutamente". Ante el rechazo, continuó Baradel, "a los cinco minutos, el ministro de Trabajo, vino diciendo que estaba el Escribano General de Gobierno y que en ese acto declaraban, de manera ilegal y fuera de forma, porque no tienen legitimación, la conciliación obligatoria".





"Al Gobierno no le interesa que haya clases , sino a hacerle una trampa a la sociedad y a los docentes", remató el titular de SUTEBA.









La decisión del paro será formalizada en las próximas horas tras congresos que se realizarán a esta hora entre los distintos gremios docentes.





Fuente: Infocielo