Germán Maroni: "Estábamos seguros que los fallecidos habían sido dos"

Lo dijo el secretario de Salud municipal en una entrevista con Radio Olavarría. Indicó que desde el predio "llegaron doce personas, dos de ellas fallecidas" con un total de "17 personas asistidas". "La situación no nos desbordó" advirtió.

El secretario Germán Maroni, realizó una entrevista radial en la que se refirió al funcionamiento del sistema de Salud durante el fin de semana en el que se llevó a cabo el recital del Indio Solari en Olavarría.

En declaraciones al programa "Entre Amigos" que se emite por LU 32, dio detalles de la cantidad de asistidos: "Desde el predio llegaron doce personas dos de ellas fallecidas. Todo lo demás fuimos a buscar fuera del predio en total tuvimos 17 asistidos y la mayoría se fue yendo entre las 24 y 48 horas" manifestó.

En este sentido, precisó que en horas de la madrugada de este jueves se trasladó a Antonella Falcón al Hospital "Mi Pueblo" de Florencio Varela y que aún permanece internado Daniel Robles continua evolucionando favorablemente

"Solo incrementamos en 50 consultas lo que trabajamos en un fin de semana. La situación no nos desbordó a pesar de lamentar el fallecimiento de dos personas y estamos conformes con lo hecho" agregó el funcionario.





Maroni también se refirió a las pruebas de autopsia que descartarían muerte por aplastamiento: "Tanto el informe de autopsia como peritajes bioquímicos dieron que las causas de fallecimiento están vinculados a tóxicos y no tenían lesiones externas que justificaran un aplastamiento o una avalancha, de lo cual estábamos muy seguros" dijo.

El titular de la Secretaría de Salud cuestionó las versiones y publicaciones en algunos medios nacionales que daban cuenta de un mayor número de víctimas: "Estábamos tranquilos pese a la información desparramada por los medios hablando de una mayor cantidad de víctimas fatales. En ningún momento recibimos los heridos. En una situación así si hay muertos por una situación externa como una avalancha además de fallecidos, deberíamos contabilizar entre diez y quince heridos graves y eso no lo tuvimos" manifestó.





"Todo el tiempo hemos tratado de llevar tranquilidad. Sabemos de la responsabilidad que tenemos y nos limitamos a ser cautos en la información. Algunos lamentablemente se agarraban de todo lo que circulaba que hoy se está buscando de donde salió esa información. Entre el sábado y domingo nos entraron mil 1800 llamados con una angustia, con una carga de ansiedad enorme porque no tenían contacto con sus hijos y que por esta circunstancia de no poder identificar a una de las víctimas ellos creían que podía ser un familiar. No escondimos cadáveres, trabajamos como siempre lo hacemos en un hospital en el que se trabaja bien" concluyó.