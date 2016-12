Ganancias: el Gobierno llegó a un acuerdo con la CGT

Luego de más de dos horas de reunión, el Gobierno llegó a un acuerdo con la CGT para modificar el Impuesto a las Ganancias. Se acordó que el mínimo no imponible para un casado con dos hijos será de 37 mil pesos brutos y para un soltero sin hijos de casi 28 mil pesos.

Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, habló a la salida del encuentro y adelantó algunos detalles del acuerdo. Dijo, por ejemplo, que el nuevo mínimo no imponible para las personas casadas con dos hijos será de $37 mil brutos y casi $28 mil para solteros sin hijos. Además, se modificarán las escalas y se incluirá una fórmula de actualización automática.









"Se hará un nuevo proyecto, que esperamos que se vote el miércoles en el Senado y el jueves en la Cámara de Diputados", adelantó Daer luego de reunirse con funcionarios del Poder Ejecutivo.















También contó que se estableció "una fórmula de actualización que va a modificar el mínimo no imponible, las escalas y los valores de las deducciones" y que quedaron incorporados el cónyuge, las deducciones por horas extras, el plus por feriado, por día no laborable, y que los viáticos tendrán tope de deducción.













Juan Carlos Schmid, otro de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, también celebró el entendimiento gobierno nacional: "Ahora hay una fórmula y todos los años se va a actualizar automáticamente el impuesto", sintetizó.









Luego, en conferencia de prensa, Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, Jorge Triaca, ministro de Trabajo y Rogelio Frigerio, ministro del Interior, ratificaron lo acordaron y brindaron más detalles.













"Hemos podido avanzar en un acuerdo, que es una parte de la tarea que tenemos como Gobierno de resolver también con gobernadores que participan de la recaudación y el Congreso que tiene que sancionarlo. Este principio de acuerdo nos ayuda a darle certezas a los trabajadores y no repetir situaciones de los últimos años que por impacto de la inflación se incorporaban trabajadores a pagar Impuesto a las Ganancias. Esas certezas van a colaborar para que estos trabajadores tengan más previsibilidad a la hora de cobrar sus ingresos y respecto al consumo y cuestiones centrales de las decisiones de su vida", abrió Triaca.

















Los anuncios de los detalles estuvieron a cargo de Quintana y Frigerio, quienes repitieron que el mínimo no imponible para un casado con dos hijos será de 37 mil pesos brutos y para un soltero sin hijos de 27.941 pesos.



















También revelaron que el aumento sobre las escalas vigentes va del 167% a un 300% y de esta manera el tramo más bajo alcanzado por el impuesto en vez de pagar el 9% comienza a pagar el 5% sobre el excedente del mínimo no imponible.









Fuente: Infobae