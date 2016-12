Galli reveló que su viaje a Holanda no fue público "por cuestiones de seguridad"

Detalló que fue invitado por Bomberos Voluntarios "para comprar camiones para el cuartel de Olavarría". Explicó que en el viaje no hubo gastos por parte del Municipio y agradeció a quienes respetaron su decisión de no hacerlo público.









El intendente Ezequiel Galli habló con los medios tras la presentación de una ambulancia de alta complejidad que recibió Olavarría y dio detalles del viaje que realizó junto a integrantes de Bomberos Voluntarios a Holanda la semana pasada.





"Viaje junto con Raúl Ferreira y Alberto Peña, fue una experiencia muy enriquecedora. Hemos recorrido montones de cuarteles de Holanda, el país tiene alrededor de 1300 cuarteles de bomberos", dijo.





El jefe comunal explicó que el motivo del viaje fue "comprar camiones para que el cuartel de Olavarría siga creciendo" y en este sentido detalló: "Por ejemplo Olavarría no tiene un hidroelevador, estaríamos por comprar uno de 26 metros para incendios en edificios".





"Estoy empachado de ver autobombas", manifestó Galli. "He visto por lo menos 300 autobombas, camionetas, de todo un poco. También estamos pensando la compra de un vehículo 4x4 para los incendios forestales en los campos", expuso el Intendente.

Adelantó que "un camión en muy buen estado está rondando los 100 mil dólares. Son cosas que Olavarría no tiene y sería importante tener. De donde salgan los montos es algo que iremos viendo pero la idea es que Bomberos de Olavarría siga creciendo".





Galli también contó que aprovechó el viaje para mantener una reunión con un intendente de una localidad holandesa: "Fue un intercambio que puede llegar a terminar en una hermandad con la localidad".





Fueron días muy intensos, pero muy enriquecedores. Volví muy contento.





En este sentido detalló que "recorrimos las tres localidades del Municipio. Tienen polos industriales donde está la mayor producción de alfombras de Europa, exportan a todo el mundo. Una localidad de 8 mil habitantes es la mayor exportadora de alfombras de Europa".





Otro de los temas que le interesó al jefe comunal fue la disposición final de residuos: "Holanda, por ejemplo, es un país que vende residuos a China. Nosotros no sabemos donde meter la basura y ellos la venden".

"También vimos el tema de la movilidad sustentable, que es algo a donde quiero apuntar en el Municipio, que la gente empiece a pasarse a la bicicleta. Y Amsterdam es la capital de la bicicleta, hasta en la ruta hay bicisendas", contó Galli.





Manifestó que se trató de "un primer contacto como para empezar a pensar a ver si el día de mañana se puede dar que una de esas industrias venga a instalarse a Olavarría. Obviamente puse a disposición nuestra ciudad".





Una hermandad con una ciudad de Holanda siempre es bueno y vamos a avanzar en ese sentido.





Explicó que el motivo de no hacer público su viaje fue "por cuestiones de seguridad". Al respecto sostuvo que "mi mujer quedaba sola en mi casa y mucha gente sabe donde vivo. Agradezco a los que respetaron esta decisión. No había nada que esconder, no hubo gastos por parte del Municipio, queríamos que no se sepa solamente por un tema de seguridad", concluyó el Intendente.