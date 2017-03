Galli: "La mayoría de la gente de Olavarría está contenta y disfruta de la fiesta"

A pocas horas para el show del Indio Solari en Olavarría, el Intendente Ezequiel Galli habló con Infoeme. Sobre las versiones de episodios de inseguridad, aseguró que existe "gente creando rumores para que se cree el mito de que vinieron a arrasar con todo". Desmintió un supuesto desplante del músico durante su arribo a la Ciudad: "decidí no acercarme porque tengo muy en claro que no quiere tener fotos con políticos".

A pocas horas del histórico recital de Carlos Alberto "Indio" Solari en Olavarría, el intendente Ezequiel Galli habló con Infoeme y respondió a varias de las inquietudes que se plantean en torno al evento.

Para el intendente "la mayoría de la gente de Olavarría está contenta y disfruta de la fiesta" dijo.

Destacó que desde el jueves "hay un gran movimiento y funciona bien el operativo, tanto interno como externo. Obviamente que estamos con mucha actividad en toda la ciudad pero focalizados en la zona del predio, en Avellaneda entre Urquiza e Ituzaingó que es el lugar de excelencia para nuclear gente"

Estuve en el lugar y es una fiesta. De ahí me fui para el centro y la ciudad sigue teniendo su cotidianidad normal.



Explicó que debido al movimiento "tuvimos que cortar el tránsito en Avellaneda porque se hacía muy peligroso para la gente que anda caminando por la calle y la gente que anda en auto para la vuelta al perro y se juntaba mucha gente y cortamos la calle para los vehículos dejando pasar a la gente que viven en la zona".

El pico de público va a estar entre hoy a la tarde y el mediodía del sábado.



Sobre las versiones de episodios de inseguridad, el intendente Galli consideró: "Los trolls están trabajando muchísimo. Hay gente creando rumores para que se cree el mito de que vinieron a arrasar con todo, a robar los supermercados. Es mentira y fue desmentido por los propios comerciantes. Incluso la gente de 'La París' desmintió. Es parte de una campaña de miedo que quieren generar. La gente misma en la calle te lo dice. Había gente grande que sale a cambiar y fueron a la zona. Puede haber gente alcoholizada y eso no asusta porque es gente tranquila".

Sobre los numerosos reclamos de puesteros, vecinos y comerciantes, explicó: "Hay reclamos. Muchas conexiones ilegales a la red eléctrica. Ayer tuvimos una desgracia con una chapa que cortó dos líneas y me saco el sombrero porque en dos horas se restableció el servicio. Tenemos llamados en monitoreo por gente que acampa en la puerta de la casa y lo que hacemos es ir amablemente y pedirles que se ubiquen en algún camping".

Y además se refirió a la carta de representantes de la Cámara Empresaria: "No sé de donde surge la preocupación. La información que tenemos es que los comerciantes están vendiendo muchísimo. Hay obviamente una competencia entre comercios y puestos pero la idea es que todos puedan vender y hay instituciones que necesitan vender en su puesto porque les viene muy bien".

"No hubo desplante"

Ante las versiones sobre un supuesto desplante del Indio Solari durante su arribo a Olavarría, el intendente Galli manifestó: "En la llegada del Indio estuve de casualidad. Fui a despedir al ministro Ritondo y tuvo que esperar para que aterrice el avión del Indio. Y decidí no acercarme porque tengo muy en claro que no quiere tener fotos con políticos. No hubo desplante. Me va a recibir en el lugar en el que está parando entre hoy o mañana y eso está planificado".

Por último, el Jefe Comunal habló de sus expectativas de cara al recital: "Estamos en la recta final. Esperamos que trascurra todo con normalidad y que el clima no nos juegue una mala pasada y disfrutarlo porque es una fiesta y Olavarría está en boca de todo el país".