Funcionarios presentaron propuesta a médicos: será formalizada el martes

Funcionarios municipales encabezados por el Secretario General Jorge Larreche se reunieron este martes con médicos del Hospital y plantearon una propuesta salarial inicial que será formalizada el martes por escrito y debatida en asamblea por los profesionales de la salud el próximo jueves.





Al encuentro que tuvo lugar en la Sala de Reuniones del Hospital asistieron además el secretario de Desarrollo Local, Diego Robbiani, el Subsecretario de Salud, Dr. Germán Maroni y el de administración, Gastón Agosta, el subsecretario de recursos municipales Hilario Galli , el director asociado del Hospital, Daniel Mariano y Alexis Armanini, director administrativo del nosocomio. En tanto, por parte del los médicos hubo un grupo de profesionales encabezados por Iván Recabarren.

Tras la reunión, los funcionarios del Gabinete municipal brindaron declaraciones a los medios de comunicación.



Jorge Larreche indicó que el encuentro "fue una continuación de la reunión que empezamos ayer con parte de los profesionales, charlando un poco la propuesta que les va a hacer el Dr. Maroni por escrito en base a lo que el Municipio puede otorgar para mejorar las condiciones económicas de los profesionales" dijo.





"Se discutieron distintas cuestiones. La idea de armar una comisión interdisciplinaria para trabajar a mediano y largo plazo no sé si la carrera médico- hospitalaria o un sistema que mejore en cada servicio la productividad, temas que son técnicos" subrayó.





Por su parte, el Dr. Germán Maroni se refirió a los principales puntos de reclamo de los médicos: "Nos presentaron un petitorio sustentado en ocho puntos. El primero tiene que ver con lo salarial. Después cuestiones relacionada a la categorización, la carrera médico hospitalaria, a ambientes confortables de trabajo, departamentos de Seguridad e Higiene".

"Otros requerimientos tenían que ver con reparaciones históricas de escalafón, recategorizaciones que consideramos justas. Pasa que hay una dispersión de situaciones laborales que sucedieron durante el tiempo que para alinearse necesitamos una mesa de discusión muy amplia" añadió.

En lo salarial las urgencias son los valores de guardia y lo importante son cuestiones de básico que están muy atrasados







Para Maroni la prioridad es "tener un valor de guardia equitativo para todos los servicios que tenga internación y un reconocimiento a las guardias pasivas" sostuvo.

El secretario General Jorge Larreche se refirió también a los recursos que podrían utilizarse para resolver situaciones de aprobarse la suba al impuesto a la piedra: "Lo urgente lo deberíamos resolver a corto plazo con la propuesta y lo de mediano plazo sí la atamos al aumento del impuesto a la piedra. Es una medida justa, una reparación histórica del 4%. Y de algún modo parte de esos recursos los podríamos afectar al sistema de salud. Nos parece que no tiene que ver con ningún color político. Es una reparación que tienen que hacer las multinacionales a un recurso no renovable" consideró.





Para el funcionario la discusión en el HCD quedó "enganchado al aumento de tasas urbanas y rurales como una forma de compensar por eso no salió. Y sino se aprueba así se debería esperar hasta abril para tratarlo como una tasa propia pero depende de 40 personas, los concejales y mayores contribuyentes".





"Tenemos nuevamente la provisión de insumos"

Por último, el responsable de Salud Municipal se refirió a la situación actual de los insumos hospitalarios y la suspensión de cirugías programadas.





"Tenemos una pauta a la que recurrir que es el stock mínimo y no es ausencia de insumos. Cuando se llega ahí se tienen que tomar acciones preventivas para que no se llegue al desabastecimiento. Una de las actividades preventivas es la suspensión de cirugías programadas justamente para que esos recursos disponibles se puedan resguardar para emergencias. Eso está resuelto, tenemos nuevamente la provisión con lo que nos entregaron proveedores. Son cuestiones habituales pero justo se dio en una ambiente un poquito caldeado y difícil y por ahí generó temor en la población pero es nuestra tarea llevar tranquilidad" aseguró.





Respecto a la reprogramación de las operaciones explicó: "No tenemos Jefe de Servicio de Cirugía. Hablaremos con la coordinadora de quirófano y los cirujanos porque tenemos una lista de espera de 300 cirugías que no se generó el lunes sino que vienen acumulándose desde el año pasado y no fue por falta de insumos" finalizó.