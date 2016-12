Farmacias siguen sin atender por Pami y advierten posibles faltantes de stock

Pese a las reuniones desarrolladas en las últimas horas, el conflicto entre las Cámaras de Farmacia de todo el país y la obra social PAMI sigue sin resolverse y el servicio permanece cortado.





En diálogo con Infoeme, Alberto Gómez, titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría explicó que hasta el momento "sigue todo igual desde el día miércoles hasta hoy no ha cambiado prácticamente nada. Ayer a última hora había reunión, teóricamente iba la industria a hablar con PAMI y estaba demorado, no habían ido y después había con las Cámaras de Farmacia pero no tengo más información" señaló.





A excepción de la farmacia del CECO que aún mantiene el servicio, en el resto de los comercios la venta de remedios permanece cortada.



Consultado sobre la posibilidad de falta se stock en caso de dilatarse la resolución del conflicto, Gómez señaló: "Las farmacias pueden tener falta de stock porque estamos sin crédito para comprar. Es real, al día miércoles había 1200 farmacias con las cuentas cortadas y ayer ya se hablaba de 1500" dijo.

"El faltante de stock en droguerías debe ser similar a lo que nos pasa a las farmacias porque si no le pagamos a las droguerías ellos no le pueden pagar a los laboratorios. Además hay una cuestión estacional" agregó.





Por último se mostró expectante por las negociaciones que se prevén para el resto del día: "Esperamos alguna novedad a la tarde porque queremos trabajar" concluyó.