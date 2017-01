Ezequiel Galli: "Vienen cosas muy buenas para la ciudad"

Tras tomar juramento a los nuevos secretarios, este jueves el intendente dialogó con los medios que estaban presentes en el Salón Rivadavia y se refirió a varios temas.









En principio, el Jefe comunal habló del acto que recién finalizaba: "Estoy muy contento por haber podido modificar el organigrama y poder haber creado estas secretarías que nos van a venir muy bien para el funcionamiento de este año".













En cuanto a la decisión del cambio dentro del gabinete y los cuestionamientos por parte de la oposición por "sobresueldos", indicó: "No había sobresueldos, había partidas que estaban aprobadas por el Concejo Deliberante dentro del presupuesto que eran destinadas a mejorar el ingreso de algunos de los subsecretarios nada más. Esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con la firma de cada uno de ellos, el tener cinco secretarías hace que la firma diaria pueda ser mucho más distribuida y que no esté tan centralizado".













Se tomo la decisión para reforzar las áreas y tener una mejor organización, esa es la realidad.















Fondo de endeudamiento





"Hemos presentado muchísimos proyectos en cada uno de los Ministerios del Gobierno Nacional y Provincial, con muy buena expectativa de que si salen la mitad de ellos vamos a tener un trabajo muy intenso desde la secretaría de Obras Públicas, porque es mucho lo que tenemos por hacer y continuar. Del endeudamiento van a venir cerca de 85 millones de pesos, el resto estamos a la espera que se aprueben proyectos y de ser así vienen cosas muy buenas para la ciudad. Para todas las áreas, caminos rurales que ya nos aprobaron cerca de 8 millones de pesos, integrales en los barrios como el que ya hicimos en el barrio SCAC y tenemos presentadas cerca de once obras más. Estamos trabajando sin descanso para que no nos agarre el inicio de año con retraso". Respecto al fondo de endeudamiento destinado a municipios, Galli detalló:













Elecciones Legislativas





Este año, habrá elecciones legislativas en agosto y octubre: "Modifica el año, tenemos dos campañas en agosto y una en octubre, por eso dije que va a ser un año más intenso que el anterior. Si bien estamos mucho más estables dentro de la gestión, vamos a tener que trabajar mucho a nivel seccional, acompañar al candidato que María Eugenia decida para la provincia, acompañar a los candidatos de la Nación y obviamente a tratar que en el Concejo Deliberante podamos hacer que ingresen la mayor cantidad posible de nuestro espacio".













Haciendo referencia al Concejo Deliberante de cara a las elecciones, resaltó: "Es de lo que siempre se habla, tener minoría u oposición con mayoría es tan poco sano como tener mayoría absoluta. Acercarnos al número donde podamos consensuar con el resto de los espacios, con más diálogo y con gente que entienda la situación, podrá ser mucho más sano para todos. No pretendo tener once concejales o diez con la presidencia".









Si alguno de los candidatos es parte del equipo de la gestión, no tendrá que descuidarla, no estoy de acuerdo con mezclar una cosa con la otra, será cuestión de distribuir las horas de trabajo y el organigrama nos va a ayudar con eso.



















El bono de fin de año era una promesa y aún no se transformó en realidad, sin embargo aseguró que pronto se concretará: "Todavía no lo hemos hablado porque aún no tenemos el número de lo que significa el aumento de las tasas. Una vez que lo tengamos y descontando el promedio de no cobrabilidad que tenemos, ahí vamos a poder ver lo que tenemos proyectado y ver cómo podemos pagar el bono, el compromiso estaba. Lo que no sabemos todavía es cómo ni cuándo, pero será lo antes posible porque los empleados municipales lo merecen".









Impuesto a la piedra





Por último, el Intendente habló del impuesto a la piedra que no fue aprobado en el HCD: "No tiene sentido presentar otro proyecto, porque mucho más para discutir no hay, va a ser un fondo que va a estar afectado a lo que decidan los concejales, si es que se aprueba. Creo que como mínimo merece que se trate el tema, lamentablemente el voto doble del presidente del Concejo no permitió siquiera que se debata la cuestión. De lo que sí estoy convencido es que vamos a acompañar el aumento de ese punto del impuesto a la piedra, para volver al valor histórico".