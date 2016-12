Ezequiel Galli: "Les dije que quería tener el show en Olavarría y gustó la idea"

Luego del anuncio que asegura El Indio Solari concretará el 11 de marzo un histórico recital en Olavarría, el Intendente Ezequiel Galli habló con Infoeme y contó cómo se dio todo.









Galli comenzó: "Estoy muy feliz, estuvimos trabajando durante algunos meses, tratando de que no se filtre, manteniéndolo en reserva y lo pudimos lograr. Nos pedían que no se sepa, yo hablé con la productora cuando vinieron a preparar el show de No Te Va Gustar".









Me fui hasta el club - Estudiantes -, les dije que me gustaría tener el show en nuestra ciudad, les gustó la idea y hablaron con el Indio, quien también accedió.















Además, el Jefe Comunal detalló: "Recorrimos muchos lugares y quedamos en que el mejor lugar es la cooperativa, atrás de los galpones, es un predio inmenso, necesitan para la sala 600 metros por 300 metros".









Estamos felices de habernos puesto de acuerdo entre todos y ahora tenemos que empezar a trabajar en ello. Va a ser histórico que El Indio toque acá.















Respecto al lugar, el Intendente refirió: "La cooperativa está en Pringles y Avellaneda, unas cuadras hacia atrás. La idea es que el escenario y la sala sean en el talud de tierra, desde Pringles hasta Rivadavia. Hay que prepararse bien, es un show impresionante y va a llegar gente de todo el país".













"Es una locura lo que está pasando, un montón de ciudades se habían puesto a disposición y nosotros logramos que no se filtre. El lugar es ideal. Tuvimos que ponernos de acuerdo con el Juzgado, ya que tiene un concurso de acreedores, es un predio que está a la venta y pudimos ponernos de acuerdo con la jueza con muy buena predisposición" puntualizó Galli. puntualizó Galli.





















"Es una productora que ya hizo muchísimos recitales con El Indio y son expertos en todo esto. El grueso de la gente llega ese día y se va después del show, sin generar muchos inconvenientes. Tendremos que poner algunos predios a disposición para quienes lleguen con anticipación a acampar" añadió.













"La idea de largarlo hoy era para empezar a preparar la ciudad, hasta los comerciantes deben prepararse. Estamos hablando de entre 150 y 200 mil personas. Tandil es similar a Olavarría y pudo alojar este show, en ese sentido no van a existir inconvenientes".









María Eugenia no va a impedir que un artista toque dentro de la Provincia de Buenos Aires , esos fueron sólo rumores.















En cuanto a la prohibición del recital de Los Redondos en el año 1997, dijo: "No me gustaría hablar de lo que pasó en el ´97, lo desconozco porque yo tenía 16 años y era un estudiante de secundaria, no sé que pasó ni cómo, hay que respetar la decisión del intendente en ese momento. No me gustaría opinar en ese sentido, no hay que tomarlo como una revancha, hay que tomarlo como una oportunidad".