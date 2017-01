Ex funcionaria de Scioli capturada en Olavarría se negó a declarar

Según publicó esta tarde el Diario Hoy de La Plata, en el marco de la investigación por presuntas estafas en el Ministerio de Salud bonaerense, se negó a declarar la ex delegada de la Dirección General de Administración de esa cartera, Viviana Caleghi, quien fue capturada este martes en nuestra ciudad tras estar varios meses prófuga.

Según las primeras informaciones, una hermana de la mujer vive en Olavarría y por eso habría llegado hasta la ciudad cuando comenzó a ser buscada por la Justicia.



Al igual que otros ex funcionarios, Caleghi está acusada de realizar maniobras para quedarse con dinero que eran para la compra de insumos para el Ministerio, y que fueron realizadas entre 2012 y 2013. Las mismas también estarían vinculadas con la llamada mafia de los medicamentos y con el robo de oncológicos de alto costo en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

En la causa, además, figuran otros ex directivos de la cartera sanitaria que fueron detenidos meses antes: el ex empleado de la Subsecretaría de Adicciones del Ministerio de Salud, Hernán Jorge Azzarri, quien está con arresto domiciliario; la ex directora general de Administración del organismo público, Beatriz Priolo, quien recuperó la libertad tras pagar una fianza de 100 mil pesos, y el empresario farmacéutico, Leonardo Paci.