"Estaban solucionando parte del problema a algunos y a otros nada"

Los profesionales del nosocomio local rechazaron este jueves la nueva propuesta formalizada días atrás por el gobierno Municipal













Esta discusión surgió tras la suspensión de las cirugías programadas y los faltantes de insumos, problemáticas que salieron a la luz tras la filtración de una circular interna e hicieron emerger un conjunto de reclamos estructurales por parte de los médicos.













Infoeme aseguró: "Se rechazó la propuesta que básicamente era corregir las guardias con adicionales. Después muchos estuvieron de acuerdo en que hay cuestiones básicas que realmente hay que aplicar en la carrera profesional, que necesita ser mejorada, modificada. Para hacer justicia por supuesto que a ellos puede generarles un costo más, pero tienen que tener la inteligencia para poder proponer algo. Esperamos poder poner un camino escrito, firme, de que van hacia una corrección. Lo que más le faltó a la propuesta es que nos digan cómo van a manejarse hacia adelante, hay que tener un plan". Tras el rechazo posterior a la asamblea entre los médicos del Hospital, Iván Recabarren en diálogo conaseguró:













El titular de la Asociación de Profesionales Médicos de Olavarría resaltó: "Lo que pasa es que a algunos médicos les estaban solucionando parte del problema y a otros nada. Los mismos médicos a los que les estaban solucionando parte del problema formaron parte de los que resignamos la propuesta. Son dos cuestiones separadas las que se tienen que intentar solucionar".













"Lamentablemente también hay que decir que debemos hacer mucho esfuerzo para que todos los profesionales estemos de acuerdo, porque somos muchos. La forma en que nos pagan es muy heterogénea" lamentó el Médico.













Hay atrasos de adicionales que no pagó el gobierno de Eseverri.











A su vez, Recabarren detalló: "También hay un punto muy importante, cuando se ofrece un trabajo a un profesional que no es de Olavarría, porque tenes déficit profesional en un área, no le podes ofrecer lo que nos pagan a nosotros. Para que las personas lo entiendan, cuando se propone a un neonatólogo por ejemplo o un terapista, no le pueden ofrecer lo que nos pagan regularmente. Y los vacíos de las guardias, la dificultad para cubrir huecos, crea la misma tensión, el Municipio termina ofreciendo al profesional un valor fuera del régimen porque es muy malo. No pueden contratar a nadie con el régimen, por eso estamos tan mal".













El municipio elaborará una nueva propuesta y el próximo jueves a las 10:30 de la mañana habrá una nueva asamblea en el Hospital Municipal