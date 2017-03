El ex intendente José Eseverri, publicó una carta en su cuenta de Facebook denominada "Cuidemos a Olavarría entre todos". "No podemos confundirnos en eso, la justicia debe encargarse de determinar las culpas de cada uno de los responsables del evento" sostuvo.

Eseverri y el recital del Indio: "No es la hora de la ventaja política"

El ex intendente de Olavarría, José Eseverri rompió el silencio y se refirió a lo sucedido durante el recital del Indio Solari en el que murieron dos personas y más de una decena resultaron heridas.

Mediante una carta en su cuenta de Facebook, denominada "Cuidemos a Olavarría entre todos" el ex jefe comunal sentó postura sobre lo ocurrido y pidió "No tomar decisiones intempestivas. No es la hora de la ventaja política. Es la hora de la responsabilidad" advirtió.

A continuación el texto de la carta:





"Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en nuestra ciudad, como ex Intendente, tengo la necesidad de expresar los sentimientos y opiniones que hemos estado compartiendo entre tantos vecinos -estudiantes, comerciantes, trabajadores, dirigentes, profesionales, empresarios, jubilados y jóvenes- durante estos últimos días.





Somos una de las ciudades más importantes del interior de la Provincia de Buenos Aires. Nuestra gente es amable, generosa, trabajadora y emprendedora, lleva una vida tranquila y en familia, y comparte el amor y sentido de pertenencia que tenemos por nuestro distrito. Tenemos un pasado de progreso del que nos sentimos orgullosos. Tenemos que honrar esa historia, verla crecer y florecer, de la mano del trabajo de nuestra gente y el esfuerzo creativo de productores y empresarios.





Olavarría tiene que seguir animándose a crecer, a proyectar grandes sueños que traigan inversiones, trabajo, y calidad de vida a nuestra gente.





Por supuesto que cuando se emprenden grandes desafíos se corren mayores riesgos. En este caso con el peor y más irreparable de los costos, porque nada ni nadie puede devolverle a las familias la pérdida de un ser querido, la irreparable sensación de temor que muchos vivieron, o los daños materiales que algunos sufrieron.





No podemos confundirnos en eso, la justicia debe encargarse de determinar las culpas de cada uno de los responsables del evento.





Los errores del Intendente y de los funcionarios intervinientes deberán ser analizados por el Concejo Deliberante y juzgados con independencia y sin presiones en los tribunales, pero mientras tanto tiene que seguir cumpliendo con la función que este pueblo le ha otorgado y honrado democráticamente.

No debemos equivocarnos ni perder el rumbo, y mucho menos tomar decisiones intempestivas. No es la hora de la ventaja política. Es la hora de la responsabilidad.





Todos los que queremos a Olavarría, los que vivimos acá y queremos ver crecer a nuestros hijos y nietos, no debemos desanimarnos.





Hoy más que nunca abracémonos entre nosotros, salgamos a contarle a toda la Argentina que somos gente de bien. Recemos juntos una plegaria de todo corazón por las familias de las víctimas de esta tragedia a quienes acompañamos con nuestro más sincero pésame".