Enorme gesto: pareja olavarriense donó toda la mercadería de su verdulería

Un gesto enorme, ejemplar y que no se ve todos los días. Una pareja olavarriense decidió donar todo lo que le quedaba de mercadería en su verdulería, antes de irse de vacaciones.

Pero lo más interesante viene a continuación: "Quisieron donar TODO lo que quedaba en su local, sin ofertas , ni repartiendo entre conocidos, donar a quienes lo necesitan fue la opción que eligieron. No quisieron dar la cara porque lo hacen de corazón y no para figurar ni dársela de nada" cuenta Florencia, quien además agregó: "Por eso me dedico a que todos sepan lo que es, realmente necesitamos más gente así".