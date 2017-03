Elección de delegados: se capacitará a autoridades de mesa

El próximo 19 de marzo se realizará la Consulta Popular no Vinculante que elegirá a los Delegados Municipales de las localidades del Partido de Olavarría. En función de ello se realizará una capacitación para autoridades de mesa.

La misma se llevará a cabo este miércoles a las 9 horas en el Salón Blanco y es coordinada desde la Dirección de Delegaciones en conjunto con la Subsecretaría de Modernización, Planificación y Transparencia.





Instructivo de votación





La convocatoria consiste en una Consulta Popular No Vinculante en la que los vecinos de las localidades pueden expresar su voto para elegir a los Delegados Municipales (período 2017 – 2019) de: Hinojo, Sierras Bayas, Sierra Chica, Loma Negra, Santa Luisa, Recalde y Espigas.









Dicha consulta se llevará a cabo el domingo 19 de marzo en simultáneo en cada una de las localidades en cada mesa de 10:00 a 16:00 hs. Si bien no es obligatoria, claramente existe interés en conocer la opinión de la comunidad, por lo cual se invita a los ciudadanos a involucrarse en esta iniciativa.









Pueden votar todos los ciudadanos residentes en las localidades del Partido de Olavarría. Por el contrario, no podrán sufragar aquellas personas que no figuren en el padrón o se encuentren tachados, quienes no presenten su DNI o exhiban Libreta Cívica o de Enrolamiento o DNI emitido en fecha anterior al que figura en el padrón.