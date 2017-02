Elección de Delegados: el municipio informó cómo se llevará a cabo

El próximo 19 de marzo se realizará la Consulta Popular No Vinculante para elegir a los nuevos Delegados Municipales de las localidades del Partido de Olavarría. El Municipio dio datos sobre lo que hay que saber de este proceso.

La Coordinación de Delegaciones en conjunto con la Subsecretaría de Modernización, Planificación y Transparencia, establecen un instructivo de votación e informan acerca de cuestiones básicas a tener en cuenta para participar de este acto democrático.













La votación no es obligatoria, aunque claramente existe interés en conocer la opinión de la comunidad, por lo cual se invita a los ciudadanos a involucrarse en esta iniciativa.















El motivo de la Consulta es convocar a los vecinos de las localidades a expresar su voto para la elección a Delegados Municipales (período 2017 – 2019) de: Hinojo, Sierras Bayas, Sierra Chica, Loma Negra, Santa Luisa, Recalde y Espigas. Dicha consulta se llevará a cabo el 19 de marzo en simultáneo en cada una de las localidades: en cada Delegación, de 10:00hs. a 16:00 hs.













Pueden votar todos los ciudadanos residentes en las localidades del Partido de Olavarría. Por el contrario, no podrán sufragar aquellas personas que no figuren en el padrón o se encuentren tachados, quienes no presenten su DNI o exhiban Libreta Cívica o de Enrolamiento o DNI emitido en fecha anterior al que figura en el padrón.















La votación se realizará mediante Boleta Única, teniendo en cuenta el siguiente instructivo:

¿Cómo votar?









Concurrí al lugar de votación con tu documento de identidad (emitido con fecha igual o posterior al que figura en el padrón).









El Presidente de Mesa recibe tu documento, verifica que figures en el padrón electoral y de ser así, te entrega la boleta para que puedas votar. La boleta debe estar firmada por la autoridad de mesa y los fiscales.









Una vez en el cuarto oscuro y boleta en mano, deberás marcar en ella una cruz en el casillero que corresponde al candidato de tu preferencia.









Plegá la boleta con la parte impresa hacia el interior del doblez e introducila en la urna.









Completo este paso, debés firmar el padrón para certificar que votaste. La autoridad de mesa te devuelve el documento y se da por finalizada tu votación.









Convocatoria a postulantes a Delegados Municipales





Hasta el 8 de febrero inclusive, los interesados pueden presentarse (en el horario de 7:30hs. a 13:00hs.), retirar los formularios, el instructivo de participación y evacuar las dudas e inquietudes que puedan surgir a tal efecto, en la Dirección de Delegaciones (ubicada en el primer piso del Palacio Belgrano).













La documentación deberá ser luego presentada en Mesa de Entradas del Palacio Belgrano, desde el 9 y hasta el 20 de febrero 2017 inclusive, en horario de 7:30hs. a 13:00hs, dando de este modo inicio a la formación del expediente necesario para ser presentado como candidato.