Elección de Delegados: "El decreto es un proyecto muy limitado"

Lo afirmó el concejal del Frente UNA, Emilio Vitale, tras el anuncio del Ejecutivo de llamar a una consulta popular para el 19 de marzo por decreto. Consideró que la ordenanza sancionada por el Concejo "tiene una fortaleza mayor" y no descartó la instancia judicial si la norma es vetada. También se refirió a la polémica por el no pago del bono de fin de año a los municipales: "Alconada Mon recibió un gran bono de 60 mil pesos" ironizó.

El llamado por decreto a una consulta popular no vinculante para la elección de delegados en las localidades - a pocas horas de la sanción de un Ordenanza que buscaba regular el mecanismo- desató la polémica y la incertidumbre sobre que propuesta quedará firme para que los vecinos puedan elegir a sus representantes.

El concejal del bloque UNA, Emilio Vitale, uno de los impulsores de la Ordenanza habló con Infoeme y planteó varias críticas contra la iniciativa lanzada por el intendente Ezequiel Galli.

"Sobre los plazos fuimos prudentes. Una vez que estaban los resultados eleccionarios y tras la asunción del intendente Galli, su secretario de Gobierno, Jorge Larreche, dijo que las elecciones eran en octubre" explicó.

Remarcó que "llegó agosto y no hubo ninguna iniciativa y por eso presentamos una propuesta en el Concejo Deliberante y se abrió al conocimiento de todos los bloques para su debate. En septiembre empezamos las recorridas por todas las localidades y nuestro interés era poner en conocimiento al vecino y conocer las opiniones. Hicimos Sierras Bayas, Hinojo, Espigas, Loma Negra, Sierra Chica y Recalde – nos faltó Santa Luisa por una cuestión de tiempo" enumeró.

Mencionó que en esas recorridas "expusimos sobre la ordenanza, los requisitos, el código electoral de la Provincia. Y dos temas importantes: la consulta popular no vinculante y la creación de una Junta Electoral con un ámbito institucional para el armado, la fiscalización y el escrutinio de al elección. También explicamos que la potestad de remoción o renuncia no se alteraba producto de no poder modificar la ley Orgánica Municipal" enumeró.

Vital afirmó que el decreto "aparece el mismo día de la sesión. El decreto agradece el aporte de los concejales pero no le preguntaron a ninguno de los bloques. No hubo consulta previa" sostuvo.

Seguidamente enumeró, a su juicio, una serie de "falencias" en el decreto: "no es consistente con la fecha del llamado. El Ejecutivo ni Larreche han recorrido las localidades para conocer la realidad de la demanda ni de qué se trataba la ordenanza porque no la leyó. Incluso no leyó su propio decreto porque no supo explicar si eran 6% o el 8% de avales ni que sistema de mayorías determina la elección de delegados. Nosotros proponemos un sistema de elección por mayoría simple y en el decreto no aparece" planteó.

Definió al decreto como "un proyecto muy limitado en sus funciones. Desde el punto de vista técnico y esto de aprobarse un decreto tan limitado va a tener un perjuicio para los vecinos de las localidades".

Sostuvo que la iniciativa del Gobierno plantea un mecanismo a implementarse "en forma gradual y progresiva" y sentenció: "eso es nada".

Nosotros planteábamos en la Ordenanza una vez promulgada 30 o 45 días para la constitución de la Junta Electoral y de ahí 60 o 90 días para la convocatoria a la Consulta Popular"



El edil del Frente Renovador opinó: "si haces una convocatoria a la voluntad popular le tenes que dar certeza con la fecha del llamado y que vas a hacer caso del resultado. Pero en el decreto el DEM se reserva la facultad de dejar sin efecto su designación de considerarlo pertinente. Si convocas a la voluntad popular tenes que respetarlo. Ahí le faltan el respeto a los vecinos" afirmó

La votación no es obligatoria pero nosotros poníamos un 40% de participación



Sobre los tiempos y la convivencia entre ambas iniciativas Emilio Vitale indicó: "Ayer se giró lo sancionado en la sesión al Ejecutivo. Ellos tienen un plazo para reglamentar o vetar y en eso estamos. Ahora la Ordenanza tiene una fortaleza mayor que la del Decreto. Y si sigue así llegaremos a una instancia judicial".

"Alconada Mon recibió un gran bono de 60 mil pesos"

Vitale también se refirió al anuncio del no pago del bono de fin de año a los empleados municipales por falta de recursos y la posibilidad que dejó entrever el Ejecutivo de abonarlo a principios del 2017 si se aprueba el proyecto de suba de tasas municipales en el HCD

"Es una mentira. Yo le diría al Ejecutivo que antes de plantear un aumento de tasas piensen en los vecinos del barrio Luján, del Bancario 2 y 3, del Carlos Pellegrini que no tienen cloacas y que pagan el atmosférico una o dos veces por mes y hacen un esfuerzo para pagar la tasa Esos vecinos no van a recibir un bono" sostuvo.

"No decimos que no tengan que recibir el bono los municipales. Pero antes de tomar esta medida que aumenten la cobrabilidad y le pidan a la Gobernadora que le envíe fondos" agregó.

Por último cuestionó el uso de fondos para eventos culturales por parte del Municipio: "Por la cantidad de empleados y el monto del bono son 10 millones de pesos. ¿Donde está la prioridad? Si contás los gastos de 'Cultura Viva', la 'Fiesta de Olavarría' los gastos llegan a 5 millones de pesos. Si había un preacuerdo con el Sindicato por qué no se le dio prioridad en vez de estas fiestas. De hecho le dieron bonos a médicos y periodistas. Un gran bono de entre 30 mil y 60 mil pesos. Alconada Mon recibió un gran bono de 60 mil pesos" ironizó.