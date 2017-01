El pibe de OIavarría que quieren River y Lanús

El juvenil defensor de Sarmiento Braian Salvareschi, quien con apenas 17 años integra el plantel de Primera división, viene desempeñándose muy bien en los partidos que le tocó jugar en Reserva y también en los amistosos del equipo superior y ahora es pretendido por River y Lanús.













El jugador oriundo de Olavarría y que hace cuatro años está en el Verde juninense dialogó con LA DEPORTIVA sobre como se había integrado al plantel de Primera, las prácticas, los compañeros y también habló sobre la posibilidad de ser transferido a otra institución.













Al ser consultado sobre el partido que jugó el viernes frente a Argentinos Juniors dijo que "me sentí muy bien fue una linda experiencia. Me sentí muy cómodo, teniendo buenos compañeros se hace mucho más fácil poder jugar.













"Hace medio año que estoy entrenando con la Primera y me hecho amigos y tengo una buena relación con todos a pesar de que soy el más chico del grupo. Aunque siempre con algunos tenés mas relación que otro, con Nico (Bianchi Arce), con Julio (Chiarini), con Pancho (Dutari). Entre otros".













Luego continuó explicando que "Pancho me da muchos concejos y eso me ayuda mucho para poder seguir adelante. Frente a Argentinos Juniors formamos la dupla central, jugamos contra la marca los dos, de acuerdo del lado que se tiraba el delantero lo agarrábamos y el otro se quedaba sobrando".





La posibilidad de irse a otro club. Con respecto a las versiones de que River y Lanús estarían interesados en llevarlo, señaló que "si, así es, tengo la posibilidad de irme a otro club, las opciones son Lanús o River, mi representante (Sebastián Celoria) está manejando todo, quizás esta semana o la próxima pueda haber alguna novedad. Sería muy lindo poder dar un paso importante, aunque estoy muy cómodo acá en Sarmiento. Hace cuatro años que estoy en la pensión desde que llegué de Olavarría y le agradezco siempre a Sarmiento por poder estar donde estoy ahora".





La llegada al plantel de Primera. Al consultarlo como había pegado el salto el año pasado desde la Sexta división al plantel de Primera, manifestó que "en abril ya estaba entrenando con la Reserva y cuando llegó Gabriel Schürrer me empezó a ver y el año pasado en junio cuando fueron hacer la pretemporada me convocó para integrar el plantel de Primera. Ahí arranqué hasta ahora.









Además tuve la posibilidad de ir al banco en la Copa Argentina frente a Los Andes y fue muy bueno, aunque reconozco que estaba muy nervioso ese día, ahora es como que estoy un poco más tranquilo y con mucha confianza".





Las prácticas. En tanto sobre los primeros entrenamientos con el plantel superior, dijo que "en los primeros entrenamientos como tenía 16 años pensé que no me iban a ayudar con los ejercicios, o con las cosas que teníamos que hacer y todo lo contrario. Me ayudaron, me aconsejaron sobre cómo hacer las cosas y eso es muy bueno, porque me hicieron sentir parte de ellos".









Seguir mejorando. Antes de finalizar resaltó que "quiero seguir trabajando mucho, mejorando en todo, por eso siempre dejo todo en cada uno de los entrenamientos para poder tener la posibilidad de jugar en Primera, ya sea en Sarmiento o en otro club".









Muchas condiciones. Braian es un marcador central alto, muy fuerte, con una excelente edad para aprender y entre las grandes cualidades que tiene se destaca su firmeza en la marca, además cabecea muy bien y también tiene un buen remate en los tiros libres con su pierna hábil que es la derecha, quizás le falte mejorar un poco en salir jugando con pelota desde atrás.













Tiene todas condiciones como para que en un futuro no muy lejano lo podamos observar jugando en la elite del fútbol , como ocurrió hace más de 40 años con otro defensor que tuvo Sarmiento, que tenía las mismas condiciones y que había llegado de Chacabuco: Daniel Passarella.









Desde Olavarría. Salvareschi, nació en Olavarría el 13 de abril de 1999 y llegó a Sarmiento en diciembre de 2013 con sólo 14 años, luego de jugar un partido amistoso con su categoría de El Fortín de su ciudad natal. Luego de observarlo fue fichado para integrar los Juveniles de AFA y el 20 de enero de 2014 empezó la pretemporada en el Verde juninense.

















