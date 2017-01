El "Indio" en Olavarría: desde este lunes estarán a la venta las entradas

La presentación del "Indio" en Olavarría es uno de los espectáculos más esperados por los fanáticos de todo el país que quieren ser parte de la misa que dará el próximo 11 de marzo en el predio La Colmena.













Hasta el 13 de Febrero la venta es exclusiva por Internet y por www.tuentrada.com . Máximo 6 entradas por tarjeta de crédito/débito y por persona.













El titular de la tarjeta tiene que crear o tener una cuenta en Tuentrada.com . Debe completar TODOS los datos, tener un email valido y vigente, DNI, dirección donde recibe el resumen de cuenta.









Las entradas cuestan todas $ 800. No hay adicionales ni extras, son personales y no pueden revenderse ni darles un uso comercial.















Medios de pago





Podes pagar con Tarjeta de Crédito VISA (de cualquier Banco) o con Tarjetas de Débito VISA (que tengan el logo de Banelco en el reverso). En UN SOLO pago.

Como retirar





LAS ENTRADAS SOLO las puede retirar el Titular de la tarjeta de crédito.





Importante para retirar las entradas :





DNI (Original y una fotocopia del DNI – Debe ser el del Titular de la tarjeta.)





Tarjeta de crédito/débito con la que se realizó la compra.





El recibo que recibiste por mail impreso.













Cuando retirar





En Capital: Desde el lunes 13 de febrero hasta el jueves 9 de marzo, Olavarría: desde el 6 de Marzo hasta el 11 de Marzo. Lugar y Horario a confirmar.









Donde retirar





En Capital: Micro Estadio de Malvinas Argentinas, Gutemberg 350, CABA





Horario de Lunes a Viernes, de 10:00 a 17:00 hs.





Olavarría: Lugar y Horario a confirmar.





Llevá toda la documentación, DNI; Copia de DNI, Tarjeta de Crédito, Recibo Impreso. Todo del Titular de la compra.













IMPORTANTE: NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. NO SE ACEPTAN TARJETAS EXTRANJERAS. No compres en otra página, podés quedarte sin tu entrada y afuera del evento.













Compras Grupales o Agencias: enviar mail a: entradas@dbndiscos.com