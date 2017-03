¿El "Gurí" Martínez con Pezzucchi y Traverso?

El Turismo Carretera se prepara para la carrera más especial del año, y si bien en la antesala está Olavarría (la primera de las cuatro pruebas especiales), ya se palpitan los 1000 km., varios nombre históricos están en danza y entre ellos el del "Flaco" Traverso.





"Ojalá se dé, para mí sería algo increíble. Hace unos 15 días me llamó el "Gurí" y me confirmó la invitación. No sé qué ocurrirá con el "Flaco" Traverso, tendrá que esperar la autorización por parte de la ACTC. Sólo sé que al "Flaco" le gustaría estar y dar un par de vueltas, ojalá salga todo bien y lo dejen", se ilusiona Nico.







La carrera se correría el 6 de agosto, en el circuito Nº12 sobre 1000 kilómetros (aproximadamente o 175 vueltas) y podría contar con hasta tres (3) pilotos por auto, quienes se alternarían en las 5 horas que estiman demandará la competencia.





Ante ello, y tal como se realizaron test preliminares a los "500 Km. de Olavarría", el Departamento Técnico de la entidad realizará un relevamiento, evaluando el rendimiento de los motores y autos, antes de oficializar esta carrera.