El ex intendente de Azul fue procesado

Según informó, el ex intendente José Inza fue procesado este viernes en cuatro causas penales relacionadas con presuntas maniobras defraudatorias, según informaron fuentes judiciales. Junto al ex mandatario, también fueron imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público los ex secretarios de Hacienda de su gestión Néstor Requelme y Daniel Mujica.