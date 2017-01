Eduardo Daniel González (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría a los 70 años de edad, confortado por los auxilios espirituales, su esposa Alcira Josefina Scavuzzo, sus hijos Yanina, Daniela, Mariano y Soledad, sus hijos políticos Gustavo, Pablo C., Clara y Pablo K., sus nietos Ignacio, Bruno, Catalina, Mateo, Pilar, Francisco, Macarena e Iván y demás deudos participan de su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este domingo a las 9:30, previo responso en capilla ardiente. Se ruega no hacer visita de pésame en el domicilio, no enviar flores y destinar su importe a la parroquia Monte Viggano a nombre del fray José Luis Genaro.