Eduardo Antonio Grillo

Falleció en Olavarría a los 75 años de edad. No se realiza velatorio y sus restos serán cremados en el crematorio Pinos de Paz día y hora a confirmar. Nació en Olavarría. Vecino de Villa Floresta. Jubilado Comerciante. Se ruega no enviar flores y destinar su importe a Caritas Monte Viggiano. Se ruega no realizar visitas de pésame en el domicilio.