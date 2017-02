Docentes de Olavarría se movilizaron frente a Congreso

Miles de Trabajadores de la Educación dijeron presente hoy "para exigirle a las autoridades que cumplan con la Paritaria Nacional Docente". En esa movilización se pudo observar la presencia de docentes olavarrienses agremiados a SUTEBA









En ese marco, indicaron: "Dicha Paritaria es una conquista histórica de los Trabajadores de la Educación organizados sindicalmente, que significa mucho más que discutir el salario mínimo una vez al año. Representa la invalorable posibilidad que tienen los docentes para defender y ampliar sus derechos laborales, como así también el derecho de la sociedad a nivel nacional a tener una Educación Pública inclusiva y de calidad".









Embed Algunas fotos de la movilización junto a CTERA por la #ParitariaNacionalDocente pic.twitter.com/sluQuGywlS — Prensa SUTEBA (@PrensaSUTEBA) 2 de febrero de 2017











A su vez, remarcaron desde el sector que hubo "una reunión de gobernadores trunca. Los funcionarios que habían accedido a tener el encuentro en el Hotel Savoy no se presentaron, dando cuenta de la magnitud de la movilización".













"¿Por qué estamos reclamando? El Gobierno Nacional está obligado a convocar a la Paritaria Docente porque así lo establece el artículo 10 de la Ley N.º 13.552 (conseguida por la Carpa Blanca y la Marcha Blanca, hitos de la lucha de nuestro Sindicato); ley que debe ser cumplida y el primero en respetarla debería ser el Estado, en resguardo de derechos" resaltan.

"El gobierno tiene que cambiar la metodología. Este es una país, no su factoría privada. No le vamos a permitir que sigan aplicando políticas de ajuste. Y si lo siguen haciendo, que sepan que vamos a estar en la calle peleando. Si no hay Paritaria Nacional, hay Conflicto Nacional. El salario de los trabajadores no lo van a poder tocar", esas fueron las palabras del Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel.

















Por su parte, la Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, remarcó culminando el acto: "Esta Ley de Paritarias, como cada una de las conquistas de los maestros, es parte de la lucha histórica de la organización sindical y no vamos a permitir, de ninguna manera, que no la reconozcan. No estamos discutiendo solamente un porcentaje, estamos discutiendo un modelo de país: eso es lo que está en disputa. Y nosotros, los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación, vamos a dar la lucha que sea necesaria con unidad y convicción. Si no hay Paritaria Nacional, hay Paro Nacional, Marcha Federal Educativa y una Plaza de Mayo repleta de trabajadores exigiendo ser respetados".













"SUTEBA y CTERA, en unidad nacional, exigimos la reapertura y continuidad de la Paritaria Nacional Docente para que no se vulneren los derechos de los docentes, pero también para impedir que la negativa del gobierno abone el terreno para la iniciativa de destrucción de nuestra Escuela Pública".













"Porque respetar la Paritaria Nacional Docente es defender la Escuela Pública y porque no vamos a dejar que nos arrebaten nuestros derechos y los derechos de nuestros pibes, el Gobierno Nacional debe tomar nota de nuestro reclamo y convocar urgentemente a Paritaria Nacional. Los docentes unidos de todo el país se lo exigimos: cumpla la Ley" finaliza el comunicado.









