Detienen en la Ciudad a ex funcionaria de Scioli acusada de estafa





En la tarde de este martes fue detenida en nuestra ciudad Viviana Caleghi, ex funcionaria del gobierno de Daniel Scioli en la Provincia, prófuga de la Justicia desde el mes de agosto y acusada por estafas en la compra de insumos para el Ministerio de Salud bonaerense.





Caleghi se desempeñó en la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones durante el gobierno sciolista. Las maniobras por la que se la acusa también estarían vinculadas con la llamada mafia de los medicamentos y con el robo de oncológicos de alto costo en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).





La detención fue efectivizada en Ruta 226 y Rivadavia por parte de personal policial de Sub DDI conjuntamente con Gabinete Investigativo de Comisaría Primera y CPO, en el marco de una causa caratulada "Asociación Ilícita, Fraude en perjuicio de la administración pública", cuya investigación se encuentra a cargo del fiscal platense Jorge Paolini.





Según las primeras informaciones, una hermana de la mujer vive en Olavarría y por eso habría llegado hasta la ciudad cuando comenzó a ser buscada por la Justicia.





Además Caleghi, también están involucrados otros ex funcionarios y empresarios farmacéuticos. En efecto, se encuentra prófugo ex subsecretario de Prevención de las Adicciones, Carlos Sanguinetti. La semana pasada fueron apresados la ex directora de Contabilidad del Ministerio de Salud, Beatriz Priolo, y Hernán Azzarri. En igual situación se encuentran los empresarios Leonardo Paci y Leandro Durand.





La estafa en el Ministerio de Salud estaría estrechamente conectada con el robo de oncológicos en el IOMA. Todo comenzó cuando salió a la luz que un afiliado, que había fallecido de cáncer, aparecía en el sistema informático del IOMA con tratamientos activos. Además, estaban registrados pacientes con terapia oncológica a los cuales se les cargaban drogas que sus médicos nunca les habían indicado.