Denuncian estafa millonaria del hombre que decía haber sido echado por Lázaro Báez

Al menos unos veinte trabajadores de la empresa Galasur se presentaron este viernes en Fiscalía para radicar una denuncia por estafa contra Ricardo Ruiz, un hombre que meses atrás fue públicamente conocido al contar su presunta historia de vida como un trabajador despedido de una de las empresas de Lázaro Báez que llegó a Olavarría, sin nada, junto a su familia.





Según relataron los damnificados, el hombre fue contratado como electricista y se ganó la confianza de sus compañeros por su carisma y buen trato.





Tras algunas semanas les prometió conseguir electrodomésticos a menor precio por contactos que decía tener en empresas del sur y finalmente ocasionó la estafa.





En diálogo con los medios, Miguel Borghi, Matías Maíz y Matías Morales contaron la increíble historia.





Miguel comentó que el presunto estafador fue recibido en la empresa "porque dijo en los medios de Olavarría que lo habían echado en la empresa de Lázaro Baez en el sur y que se había quedado sin trabajo, sin nada. La empresa vio la nota y es como que le tuvo lástima y se necesitaba un electricista. En eso sabe un montón. Parecía una excelente persona, dado" describió.





estafa2.jpg





Luego explicó como surgió el engaño: "Hice un comentario en una oficina que había visto un televisor curvo de 55 pulgadas y pensaba algún día lo voy a comprar. Y ahí dice yo lo puedo conseguir porque tengo amigos en las empresas del sur que le pagan las horas extras con electrodomésticos. Era mucha la diferencia. Me lo trajo a mí y a otros dos compañeros otros televisores que pidieron. De otra parte no les llegó. Éramos cuatro o cinco. Más gente empezó a preguntar y sí a mí me lo trajo. Pero resulta que parece que lo que trajo lo compró por acá nomás" sostuvo.





Nos enganchó a todos y es mucha plata. Dijo que vino con seis chicos muerto de hambre y nos estafó







De acuerdo a los trabajadores la suma de la estafa supera el millón de pesos: "Dentro de la empresa es un millón por la cuenta que hemos sacado pero ha estado también en la Municipalidad. Y ha estado en otros lados. El camión con todas las cosas llegaba hoy".





Le entregábamos la plata porque el decía que tenía que enviar el dinero y le enviaban las cosas







La estafa se habría producido en solo quince días según Miguel: "El 21 de noviembre me dio un recibo y en quince días fue todo".





Matías Maíz se mostró conmovido: "teníamos otro tipo de vínculo porque le dimos una mano para que se pudiera establecer en la ciudad" y su compañero agregó: "La señora de Matías le pasaba a buscar los chicos, se los llevaba".





Actualmente el paradero de Ruiz es desconocido: "sabemos que la familia de la mujer es del Chaco. Y estamos averiguando porque aparentemente tiene un hermano. Vinimos a hacer la denuncia a fiscalía" finalizaron los damnificados.





La denuncia fue radicada en la UFI 10 a cargo de la Dra. Viviana Beytía.