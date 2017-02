Luego de la victoria de Estudiantes sobre Olimpo de Bahía Blanca por 79 a 77 en un final agónico donde el Bata se afianzó en la punta de la Conferencia Sur, una de las figuras de la noche, Leandro Portillo analizó el partido y habló sobre su lugar dentro del equipo.





Estudiantes tuvo una gran noche, que casi fue amargada por lo bahienses en los últimos minutos, pero Portillo, uno de los escoltas del equipo, supo darle paciencia y concentración al cierre de la noche.





"Jugamos bien gran parte del partido pero en el final ellos se vinieron y comenzaron a jugar. En otro momento quizá íbamos a suplementario o directamente lo perdíamos, fue bueno el trabajo que hicimos y cerramos el juego de la mejor manera. Debíamos ganar y ganamos, eso es lo más importante", expresó el escolta sobre el triunfo.





Olimpo fue un rival duro, se sabía de antemano por los últimos juegos presentados. "Por más que hagamos scouting, miremos videos y trabajemos toda la semana, el rival juega. Ellos salieron en el tercer cuarto a revertir la situación y lo lograron. Son un gran equipo pero nosotros tuvimos el último tiro y ganamos", afirmó.





Cuando la pelota quemaba llegaba a manos de Portillo y pudo cerrar la victoria en el Parque Carlos Guerrero. "Me gusta tomar responsabilidades dentro de la cancha, me toca y se la pedí al banco, pero la verdad que los chicos me la hicieron fácil, aliviaron el tema del traslado. Diego pudo conducir, manejo los hilos y el ritmo del partido", cerró el jugador albinegro que anotó 18 puntos.