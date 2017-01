De la Torre: "Lo electoral es consecuencia de la gestión"

En el marco del lanzamiento en la Séptima de la Mesa Seccional de Cambiemos, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, dialogó con los medios de comunicación sobre su rol gestión de María Eugenia Vidal tras la decisión de abandonar el massismo y fue cauteloso respecto al escenario electoral para las legislativas del 2017.

"La felicidad es una consecuencia del trabajo y voy a estar feliz el día que haya hecho mi trabajo. Por ahora tengo un grado de responsabilidad importante que no me agobia sino que me motoriza. Ayudar a María Eugenia Vidal a que pueda consolidar la gestión, hacer de puente con los espacios que son parte de Cambiemos, con los que no lo son, con los intendentes, la Legislatura con todos los bloques" describió como los ejes de su tarea.





En este sentido, el ex intendente de San Miguel, consideró necesario imitar "esa posición de María Eugenia de ser muy generosa con todos los espacios de la política. Intentar construir una razonable relación de convivencia y pensar que los que no son del espacio no son enemigos" dijo.





"Por segundo año consecutivo y como gesto importante se ha sacado el fondo de infraestructura municipal que es una forma de repartir fondos de manera equilibrada sin importar el partido del intendente" valoró.

El ministro se refirió al histórico reclamo de la Provincia por el fondo del Conurbano: "El reclamo de María Eugenia de la búsqueda de los fondos de la reparación histórica de la Provincia de Buenos Aires debe ser un reclamo de todos nosotros pero no solo con las palabras sino con los gestos. Ver como los gobernadores que fueron parte de la entrega del federalismo salen a enojarse me genera bastante tristeza. La provincia de Buenos Aires ha sido castigada. Los bonaerenses pagamos más impuestos que en el resto de las provincias porque somos discriminados en el reparto de la coparticipación federal" advirtió.

Si la presión impositiva es alta en la provincia es mucho más alta y es producto de esta injusticia.



Consultado sobre su lectura política de cara a las elecciones legislativas de 2017, De la Torre prefirió no hacer vaticinios: "Lo electoral es consecuencia de la gestión. Nos va a ir bien si le mostramos a la gente que estamos gobernando mejor y que nos estamos ocupando. Que las obras están en funcionamiento, que las clases por segundo año consecutivo puedan empezar al mismo tiempo, que podemos resolver los conflictos gremiales, que se empiezan a arreglar los hospitales , las rutas. Si podemos mostrar eso, lo electoral va a ser más sencillo" sostuvo.





"Hay que esperar hasta junio, lo que se diga hoy no tienen ningún valor" finalizó el ministro de Gobierno de Vidal.