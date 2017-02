Daniel Farabello y su vuelta a Estudiantes

Fue parte fundamental de la época más gloriosa del club. Ahora vuelve a Olavarría para participar de un campus junto a "Lobito" Fernández, su ex compañero.

Del 17 al 19 de febrero, en instalaciones del Club Estudiantes, se desarrollará un campus de básquet encabezado por el entrenador del equipo profesional, Gustavo Ismael Fernández y el ex jugador Daniel Farabello, quien habló sobre las jornadas y realizó un análisis acerca de las divisiones formativas en las que se van a trabajar.





Dani fue jugador de Estudiantes junto al "Lobito" Fernández en la época dorada del Club, quienes consiguieron con la camiseta blanca y negra dos ediciones de la Liga Nacional, una Copa de Campeones, el Panamericano de Clubes y la Liga Sudamericana.





Hace tres años que trabaja con las diferentes divisiones del básquet en Sport Club de Cañada de Gómez, fue entrenador de Primera y hoy es el coordinador general.





En dos semanas, Farabello vuelve a pisar suelo albinegro luego de varios años. "A Olavarría no he vuelto, solo fui a jugar un par de partidos pero estoy muy entusiasmado por regresar", confesó. Sobre las sensaciones de su vuelta afirmó, "Son muchos recuerdos lo que se me vienen a la cabeza, volver a compartir momentos con Gustavo Fernández. Disfruto mucho la enseñanza y el campus será una gran experiencia".





Con respecto a las divisiones menores y a su rol de entrenador comentó, "He trabajado con todas las categorías del básquet formativo y todas son diferentes. Desde mi lugar trato de inculcarles lo que viví durante mi etapa como jugador, es una transición difícil porque muchas veces me cuesta pensar como entrenador y no como jugador".





En conjunto, Dani y Gustavo, darán una charla sobre su iniciación en la disciplina y su llegada al profesionalismo a los chicos que participarán del campus. Además trabajarán con el dominio de la técnica individual ofensiva y defensiva, movimientos y coordinación de piernas, pase, tiro, entre otros conceptos básicos de la disciplina."Quiero divertirme, que los chicos se lleven algo positivo del campus y de mi experiencia, y volver a compartir cosas en el club que tantos lindos recuerdos me trae".





"Sigo mucho a Estudiantes, por el Club, por Gustavo y por Diego Figueredo que lo tuve como compañero. Tuvieron una primera ronda muy buena, ahora no se estuvieron dando los resultados pero la competencia es larga y para la parte final todavía falta mucho. Ojala se dé lo mejor porque se lo merecen", cerró el ex jugador bataraz sobre el momento del equipo profesional.