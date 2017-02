¿Cristina candidata a senadora?

Un dirigente del FpV dijo que la ex Presidente se presentará y alimentó los rumores.

La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata este año en la Provincia, es motivo de análisis y charla obligada en todos los campamentos políticos. Su eventual participación en la contienda electoral podría cambiar el escenario y los principales sectores políticos se mueven al compás de la decisión que pueda adoptar la ex presidenta.





En medio de las versiones que rodean esa eventual determinación, un dirigente ultra K salió a afirmar que Cristina será candidata a senadora nacional por la Provincia. "Confirmado de primera persona. Cristina Fernández de Kirchner será candidata a senadora nacional por la Provincia", escribió en su cuenta de Twitter el dirigente porteño Marcelo Puella.





Puella lejos está de ser un integrante de la primera línea K, pero su afirmación fue rápidamente amplificada por diferentes medios de información cercanos al mundo kirchnerista que dieron por cierto lo que escribió en la red social del pajarito el titular del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas.





Si bien con menos contundencia -ninguno de ellos se atrevió a ir tan allá en una confirmación- algunos intendentes salieron en las últimas horas a pedir que Cristina sea candidata en territorio bonaerense.





Uno de los primeros fue Jorge Ferraresi, el jefe comunal de Avellaneda. Mencionado como eventual candidato a legislador nacional, se sacó el sayo y salió a proponer a la ex presidenta. Ferraresi es uno de los alcaldes ultra K y fiel ladero de Cristina, tanto como Patricio Mussi (Berazategui) o Mario Secco (Ensenada). Afirmó: "Voy a trabajar por la unidad y para que Cristina sea candidata".





En las últimas horas, el que se sumó a Ferraresi fue Walter Festa, el intendente de Moreno, cercano a La Cámpora. "Cristina tiene que ser candidata, no podemos desperdiciar el liderazgo que tenemos a través de ella", apuntó.





El peronismo, mientras tanto, busca dar señales de unidad de cara al año electoral. Por caso, una heterogénea delegación del PJ bonaerense viajó a Jujuy para reclamar la liberación de Milagro Sala.





De la movida participaron desde sectores ultra K hasta peronistas que se muestras alejados de la ex presidenta. Estuvieron, entre otros, Fernando "Chino" Navarro y Leonardo Grosso del Movimiento Evita, Julián Domínguez del grupo El Establo, el diputado nacional Remo Carlotto y el ex intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez, que es dirigente de la UOM e integra la mesa de la CGT unificada.





Además, viajaron a respaldar a la dirigente social los intendentes Gabriel Katopodis, del grupo Esmeralda y Verónica Magario del Fénix.





Ese movida, con todo, no puede leerse en forma lineal como un respaldo a la posible candidatura de la ex presidenta.





De hecho, Domínguez acaba de expresar que Cristina no puede formar parte de la nueva construcción que debe encarar el PJ.





Incluso, Katopodis trabaja con los Esmeralda en la posibilidad de confrontar en las Primarias con los K. Y para eso buscan convencer al ex ministro del Interior, Florencio Randazzo.





Respecto de la ex presidenta Cristina Kirchner, por ahora la ex presidenta no se ha referido a la posibilidad de participar en la contienda electoral, aunque se muestra activa en las redes sociales donde suele disparar severas críticas al gobierno nacional.