Coopelectric evalúa otro tipo de aumento en la boleta del agua

Así lo aseguró su Presidente Ignacio Aramburu, en diálogo con Infoeme . Buscan "equilibrar la ecuación" tras el aumento otorgado por el HCD, inferior al solicitado por la propia empresa. Delegados aprobaron autorizar un aumento de la contribución por acciones pero la cooperativa aún no tomó ninguna decisión.

En la sesión del 24 de noviembre , el Honorable Concejo Deliberante decidió otorgar por mayoría un aumento del 30% en dos tramos y rechazar la suba gradual de Coopelectric del 80% que la empresa tenía previsto comenzar a facturar desde diciembre, tras la falta de tratamiento del pedido en el Concejo.













Dentro de ese marco, en la última asamblea extraordinaria llevada a cabo en Coopelectric, delegados aprobaron autorizar un aumento de la contribución por acciones tras dialogar sobre la situación actual del servicio de obras sanitarias.













Infoeme, el Presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu contó: "Para informar a los delegados de lo que pasó con el tema del servicio de agua desde la última reunión que tuvimos, para comunicarles todas las novedades, lo que había resuelto en Concejo Deliberante y demás, tuvimos una asamblea extraordinaria y allí los delegados aprobaron conceder una autorización al concejo de administración para aumentar la contribución por acciones si fuera necesario. No se aprobó un aumento, se aprobó una autorización para aumentar, medida que no ha sido tomada por el momento". En ese contexto y en diálogo con, el Presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu contó:













En cuanto a si la decisión debería ser o no acompañada por un decreto del ejecutivo, Aramburu indicó: "Cuando se incluyó la contribución por acciones en la boleta de agua fue acompañada por un decreto del intendente. Entenderíamos que en este caso también debería ser así. Pero no necesariamente, porque la contribución es un concepto de la ley de cooperativas y nosotros entendemos que es una cuestión propia del tipo social que tenemos".









Además, el Presidente de la entidad explicó de qué se trata esta contribución autorizada: "La contribución por acciones la establece la ley de cooperativas, cuando dentro de una empresa así, se le puede pedir a los socios que contribuyan con este gasto extra que hay. Entonces, lo que se hace es la asamblea de delegados, es decir los socios de la cooperativa disponen que cada socio tiene que pagar algo por este concepto. Sería, por así decirlo, una especie de aporte de capital que hacemos cada uno de los socios".













A su vez, Aramburu aclaró: "Por el momento el concejo de administración no dispuso este aumento y se está evaluando. Se han hecho consultas legales, estamos permanentemente trabajando porque hemos pedido una cantidad de aumento y el Concejo a dado otro mucho menor".













No es que nosotros pedimos más de lo necesario, pedimos estrictamente lo necesario para poder mantener el servicio y la calidad del mismo.















"Estamos analizando desde el concejo y las gerencias todas las acciones a tomar para poder equilibrar esta ecuación del servicio sanitario. No está tomada la decisión del aumento en la contribución" subrayó.













Por otra parte anticipó lo que podría pasar en caso de no resolverlo: "Es un tema que tenemos que solucionar, lo que resta sino es una baja en la calidad del servicio. Una baja que a lo mejor no se ve de un día para el otro, pero si se deja de hacer mantenimiento preventivo, si se deja de hacer todo lo que se hace y se ha hecho en el servicio de obras sanitarias, más tarde o más temprano la gente lo va a ver en la calidad del servicio".













En cuanto a la posibilidad de que Coopelectric abandone el servicio, remarcó: "Dejar de prestar el servicio lo dejamos siempre como última solución porque nos parece que la cooperativa hizo mucho desde que el Municipio le otorgó la concesión del servicio y realmente no vemos que haya otra persona o sociedad anónima que pueda hacer lo que hacemos nosotros ni tampoco entendemos que el Estado pueda hacer lo mismo".













"Es imposible que la cooperativa pueda distribuir agua en malas condiciones. Lo que se podrá ver afectado por ejemplo será el tiempo de respuesta cuando a alguien se le tape una cloaca, arreglar una pérdida callejera, el tema de la planta depuradora. Al no invertir o no destinarse los recursos que son necesarios, es como que de a poco va bajando, indudablemente en el transcurso del tiempo es lo mismo que si uno no le hace el service al auto, en algún momento voy a tener una falla" finalizó Ignacio Aramburu.