Confirmado: Habrá paro docente en la Provincia

La medida fue anunciada durante una rueda de prensa que ofrecieron los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro; de Trabajo, Marcelo Villegas y de Economía, Hernán Lacunza, luego de la reunión paritaria que mantuvieron con representantes de los sindicatos agrupados en el Frente Gremial Docente y Udocba.













Al salir de la paritaria los docentes anunciaron que no iban a acatar y lo ratificaron en una rueda de prensa que realizaron este viernes la noche. "La rechazamos de plano porque es una medida (el paro) a nivel nacional", sostuvo Roberto Baradel quien denunció que en medio de las negociaciones el gobierno pidió un cuarto intermedio, que según el gremialista, duró cinco minutos y en ese momento los notificaron de la conciliación, maniobra que los docentes calificaron como "artera".













Pese a que los gremios adujeron que el gobierno no tiene legitimación para dictar la conciliación obligatoria porque el paro es nacional, el ministro de Trabajo explicó: "Tenemos el deber como funcionarios públicos de preservar los derechos de los bonaerenses, en este caso los más vulnerables como son los chicos".













La conciliación obligatoria obliga a las partes a retrotraer la situación al momento previo al conflicto y establece un paréntesis de negociación en la que no se puede adoptar ningún tipo de medidas.















El ministro Villegas dijo que la medida se tomó "Después de reflexionar y viendo que aun tratando de construir un puente para que no haya medidas de fuerza hay un rechazo sin contrapropuesta" y adelantó que, en el marco de la conciliación, fijó una audiencia para el 8 de marzo.













Los gremios docentes rechazaron por tercera vez la propuesta de aumento salarial que hizo el gobierno y que, en este caso, consistió en el adelanto de entre 800 y 2.000 pesos a cuenta de futuros aumentos, pero con la condición de que se inicien las clases.













La oferta contemplaba 800 pesos para los que cobran hasta 15.000, 1.200 para los que cobran entre 15 y 20.000 pesos, 1.600 para los que cobran entre 20.000 y 30.000 y 2.000 para los que cobran más de 30.000 pesos mensuales y se pagaría antes del 15 de marzo.













"Rechazamos absolutamente la propuesta que hizo el gobierno y la calificamos de vergonzosa", lanzó en conferencia Baradel junto a los líderes del frente gremial docente. "Era una suma no remunerativa a cambio de levantar el paro. No hubo propuesta", explicó.



















Por su parte, Lacunza detalló "Hicimos un máximo esfuerzo, sabemos que los maestros ganan poco, merecen más y no es una negociación mercantilista. Somos un gobierno responsable y no queremos preguntarnos en un par de meses el porqué no podemos pagar. Para generar confianza queremos cumplir lo que decimos".

















En tanto, el Director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro anunció que los días que se pierdan durante las medidas de fuerza "van a ser recuperados durante el receso invernal" que generalmente es en julio.













En tanto, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini calificó como "lamentable" la situación que atraviesa la paritaria docente y dijo que la propuesta del gobierno "no da respuesta a los reclamos de los maestros".













Fuente: Ámbito