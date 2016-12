Concejales denuncian intento de comprar votos y aprietes

Este jueves terminada la Sesión especial del Honorable Concejo Deliberante , un grupo de concejales citó a una conferencia en las oficinas del HCD de Alsina y Lavalle.













En ese marco, Fernanda Araneo (Radicales Convergentes), Einar Iguerategui (Olavarría Para la Victoria) y Emilio Vitale (UNA) hablaron con los medios para denunciar, en el caso de los radicales, intento de comprar los votos de sus mayores contribuyentes para la definición del aumento de tasas y de aprietes a los ediles por ese mismo punto y además por el impuesto a la piedra.









En principio, Araneo comenzó: "Queremos que los vecinos sepan qué es lo que está pasando. Quisieron comprar los votos de nuestros mayores contribuyentes, los de hoy. La verdad es algo completamente fuera de lugar y con una falta de ética tremenda".













"Los mayores contribuyentes están dispuestos a decir cómo se les presentaron en sus casas para darles ofertas laborales a cambio del voto en la asamblea. Quiero que esto se sepa porque al final todo el mundo habla mal de la política y eso no debe ser así. Por eso mismo, sin que sea una amenaza, si alguien lo desmiente tenemos mayores contribuyentes que van a salir a hablar" detalló la concejal radical. detalló la concejal radical.













A su vez, Emilio Vitale aseguró: "Esto es un ejemplo de que estamos acá con la idea de cambiar, esto era lo nuevo, el vecino tomó un espíritu de que había una nueva política acá, pero esas políticas son las de siempre, la vieja política. Este apriete lo sufrimos de manera permanente durante los últimos treinta días, con publicaciones, solicitadas en el diario, por dos temas centrales: el aumento de las tasas y el impuesto a la piedra".

















El edil del frente UNA agregó: "Nosotros fuimos claros, acá hay un problema de mala administración y mala gestión. A su vez vale decir, entre paréntesis, que somos una oposición constructiva porque este ejecutivo ha tenido dos presupuestos votados por nosotros. La discusión se daba por el impuesto a la piedra, esta idea de que teníamos que tratar de meterlo adentro, pero con solicitadas, con afiches o aprietes no iban a llegar a ningún lado. Nosotros vinimos a hacer nueva política, que implica marcar y administrar bien los recursos de los vecinos, que el ejecutivo no ha hecho. Este ejecutivo le tiene que explicar a los vecinos en qué gastan los recursos. Planteamos manejar y administrar los recursos de los vecinos, porque así como hacen obras para los del centro también hay que hacer obras para las localidades".













Por último,Vitale se refirió a un momento de la sesión en que la misma fue interrumpida por el ingreso de un grupo de personas que entregaron folletos con la firma del Sindicato de Trabajadores Municipales: "Esa manga de matones entró, repartieron afiches a cada uno de las bancadas, como siempre. Esto es no respetar la democracia ni la política. Ustedes fueron testigos de la barra que entró, esos patoteros se creen que a nosotros nos van a correr. La policía no los tendría que haber dejado entrar".













También habló el concejal Einar Iguerategui y dijo: "Cosas que antes uno veía en los diarios que sucedían en otros lugares como en el conurbano, hoy lo estamos viendo en Olavarría. Hoy presenciamos en el Concejo ese momento en que se interrumpió la sesión, no sabemos bien qué se quiso hacer. Nosotros no quisimos desfinanciar al Municipio, todo lo contrario. Pocas veces se vio una sesión como la de hoy, donde más de cuatro o cinco bloques, donde 36 votos contra 4 dieron al intendente un aumento de tasas consensuado con el bloque oficialista. Busquen en la historia de Olavarría cuándo ocurrió eso, con tanta amplitud y mayoría. Se han aprobado dos presupuestos consecutivos. Me parece que se le ha mentido al vecino olavarriense. Creemos que hay una muy mala administración por parte de la gestión de Ezequiel Galli. Esperemos que se revierta el año que viene. Nos han informado la cantidad de fondos que van a venir el año que viene", finalizó.