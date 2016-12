Con presencia de Ministros se conformó la Mesa Interinstitucional

Este lunes minutos después de las 19:00, una hora después de lo previsto, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y el Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari participaron de la Mesa Interinstitucional que se llevó a cabo en la Asociación de Abogados

















Estuvieron presentes, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad de la Nación Federico Saettone, el subsecretario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Matías Ranzini, el director de la revista La Tecla Mario Baudry y en representación de la diócesis el Padre Alejandro Burgos.





















Con la participación de jueces, fiscales, funcionarios municipales y concejales se realizó la primera Mesa Interinstitucional de lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, explotación laboral, desarmaderos, tráfico de órganos, violencia de género y familiar que se forma en el interior de la provincia de Buenos Aires a través del Bloque Renovación Peronista en articulación con la Asociación de Abogados de Olavarría.













El Presidente del Colegio de Abogados de Azul, Dr. Sergio Volante, fue el primero que tomó la palabra y manifestó: "Se va a tratar el tema de drogadicción que tanto nos afecta a todos en el país, la provincia y Olavarria."

















"Esta mesa es el puntapié inicial del trabajo en conjunto, interdisciplinario, entre las distintas instituciones para abordar la problemática y entre todos poder contribuir a atacar este flagelo" aseguró Volante.





















Luego fue el turno de la concejal y presidenta del Bloque Renovación Peronista, Marisel Cides, que destacó: "Esto que hoy se constituye nosotros lo vivimos y espero que así lo puedan sentir, como un hecho histórico en la ciudad de Olavarria, es la primera vez que se puede armar una mesa de trabajo desde un lugar ejercido por políticos y desde el poder judicial coordinando acciones más allá de la militancia y el color político".





















A su vez agradeció al Intendente, Ezequiel Galli por "recibir nuestra propuesta, escucharnos y ponerse a nuestra predisposición", también agradeció a Volante sobre lo que expresó "Entendió la problemática que se vive y se puso a disposición para poder concretar esta Mesa".





















Esta mesa hoy es un comienzo de una nueva forma de trabajo, apertura con distintas bandería. Como dice francisco el narcotráfico es una guerra asumida y pobremente tratada". Cides concluyó con una frase del Papa Francisco "".

















El concejal del Bloque "Renovación Peronísta", Germán Aramburu destacó: "Es el inicio de un desafío que va más allá de una foto. Es la decisión de empezar a desentrañar la matriz que esconde esta problemática que nos afecta a todos".

















Otro de los presentes y encargado de desarrollar unas palabras fue Daniel Adler, Fiscal General Federal que dijo "Es un honor estar aquí, acompañando el lanzamiento de esta mesa interinstitucional y hacerlo en compañía del Fiscal Federal de azul, el Dr Walter Romero y el Fiscal Federal de Tandil, Pablo Arriera y el Fiscal general provincial, el Dr Sobrino".

















"El Ministerio Público Fiscal tanto Federal como de la Provincia están a disposición de la comunidad, para integrar esta mesa, trabajar codo a codo, el trabajo de las mesas cuando se encara de forma seria son exitosos" Aseguró Daniel Adler.

















En consonancia, Adler destacó el trabajo que se comienza a gestar y sobre ello remarcó: "La justicia se esta moviendo, la política se esta moviendo, tenemos que mejorar nuestras fuerzas policiales para darles a la comunidad la esperanza de un mundo mejor sin drogas".

















Luego fue el turno del Legislador porteño y titular de "Fundación la Alameda", Gustavo Vera, que expresó: "El criterio es muy simple, estamos fracasando en la efectividad contra el crimen organizado porque el crimen organizado actúa en red y nosotros no".

















En cuanto al trabajo interinstitucional aseguró: "En esto no hay camisetas partidarias, no hay preferencias religiosas, hay que poner por encima la defensa de la comunidad. No es solo una cuestión punitiva".

















Vera informó de la creación de mesas interinstitucionales, una de ellas ya creada en Merlos, Marcos Paz y otra a concretarse el próximo lunes en el territorio que involucra Cañuelas, Almitante Brown, Esteban Echeverria.





















En consonancia con lo manifestado por Aramburu, reiteró: "Cuando haya resultados ojalá tengamos una segunda foto de esta mesa, pero para anunciar y contar todo lo que hemos hecho".













Luego fue el turno del Intendente, Ezequiel Galli, que estaba acompañado por el Secretario General, Jorge Larreche, el Subsecretario de Desarrollo Local, Diego Robiani, entre otros.

















Galli también remarcó: "Esto no tiene que quedar en una reunión para la foto, sino tenemos trabajo en equipo no vamos a poder tener resultados visibles, esto es por y para la gente".



















"Si como esta pasando hoy, dejamos cuestiones partidarias y políticas, podemos ponernos de acuerdo y de una vez por todas tener fotos con resultados como decía Gustavo" lanzó Galli.













La palabra de los Ministros













Continuó con la palabra el Ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, que recordó: "Cuando nos convocó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la nación entendimos que la forma de trabajar era esta, la interrelación, trabajar coordinados tenemos una decisión política tomada en la provincia".

















"Lo que tenemos que hacer ahora es a acompañar a los mas humildes tenemos mas presos del narcomenudeo que el narcotraficante y es una realidad que tenemos que revertir" destacó Ferrari.





















Un dato que aportó Ferrarí fue "Tenemos vinculados directa o indirecta con la droga en la provincia de Buenos Aires al 90% de la población carcelaria, que tiene algún grado de comunicación" y agregó "En esto tenemos que desarrollar un trabajo que el poder judicial tiene que acompañar".





















El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, aseguró: "Con Gustavo empezamos una prueba piloto hace mucho tiempo, éramos de bloques muy distintos pero entendíamos que en el sur de la ciudad de Buenos Aires había una problemática, en muchos casos vinculados a la trata, a la droga".





















En cuanto al rol de la justicia destacó "Hay un compromiso de la justicia, porque sin ellos es imposible que el resto de la comunidad nos pongamos de acuerdo para poder trabajar".

















Y luego consideró "Desde el 10 de diciembre hubo un cambio en cuanto a fortalecimiento, nosotros bajo ningún aspecto tenemos las manos atadas".



















Nosotros creemos que esta es la pelea, el trabajo es día a día. Este año tuvimos un 30% más en lo que va de los 11 meses de gobierno de órdenes de allanamiento. Esto significa incautar cientos de kilos y de unidades de paco", además agregó estamos por arriba de los organismos federales, lo que significa que el trabajo es compartido, nosotros volvimos a crear el 0800 para la denuncia de droga porque entendemos que quien denuncia necesita que sea anónima". Remarcó Ritondo. ". Remarcó Ritondo.





















Por último arrojó el siguiente dato: "En Hurlingam, en lo que va del año llevamos secuestrada más droga que en los últimos 12 años. 11 meses contra 12 años, cuando hay voluntad se trabaja muy bien".