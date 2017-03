Infoeme | Comunidad | Clases - 16 marzo 2017

Clases en la Escuela Primaria N° 49

La Dirección de la Escuela Primaria N° 49 informó que este viernes 17 tienen clase los alumnos del turno mañana: 2° A; 4° A y 4° B y del turno tarde: 1° C; 3° B, 3° C; 5° B y 5° C.