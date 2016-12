Infoeme | Policiales | Bromatología - 10 noviembre 2016

Bromatología secuestró carne de cerdo de un camión

Fue durante un operativo en conjunto por personal de Patrulla Rural. Fueron comisadas 25 ½ reses. El vehículo no contaba con habilitación y no poseía libretas sanitarias, La mercadería era "mal transportada" y no contaba con "equipo de frío" informó el Municipio.