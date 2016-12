Bataraces participarán del Campeonato Sudamericano

Los palistas del Club Estudiantes, Agustín Vernice, Brenda Medina y Constanza Martinez representaran a nuestro país en el Campeonato Sudamericano de Canotaje, Velocidad y Maratón, que se desarrollará el próximo fin de semana en Tigre.





Los albinegros siguen dando que hablar. Agustín correrá en velocidad, pero en cinco modalidades: K1 1000 mts U23, K1 500 mts U23, K2 500 mts Senior, K4 500 mts Senior, K1 200 mts U23 y K4 200 mts Senior. Un fin de semana exigente para el palista de selección que viene de una tendinitis en el hombro, lesión que lo llevó a estar un mes parado. "A pesar que no estoy recuperado al 100%, no me voy a achicar, me gusta competir y voy a dar lo mejor de mi", afirmó.





Por otro lado, las chicas correrán en K1, Constanza lo hará en volecidad Senior y Brenda K1 Junior en Maratón. Las albinegras tuvieron una preparación de pocas semanas pero viajan con buenas expectativas y gran entusiasmo.





Las carreras serán en la pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre durante este fin de semana.