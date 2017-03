Bajamón: "La Gobernadora desmantela Programa de Inserción en Cárceles"

Este jueves por la mañana, Saúl Bajamón, Concejal del Frente para la Victoria Miles recibió inquietudes de trabajadores del Programa Provincial de Prevención de Violencia en cárceles.





"La semana pasada el interventor del Servicio Penitencio el Sr. Fernando Rozas dispuso la inmediata reasignación de cargos de 23 de los 47 profesionales que se abocan al citado Programa. Ya fueron despedidas dos trabajadoras en Sierra Chica y este miércoles han puesto en conocimiento que desvincularán a los profesionales restantes" se informó desde el Bloque del FPV.







Al respecto el Concejal Bajamón expresó "Vidal lleva adelante un brutal ajuste en la Provincia de Buenos Aires desmantelando programas sociales, metiendo miedo a todos los trabajadores del Estado y fomentando la división mediante pagos ilegales a quienes no hacen huelga"











Más adelante el edil del FPV-MiLES recordó "No hace mucho plantee que si Vidal no daba agua potable a los empleados del servicio penitenciario, no me sorprendía que dejara abandonados a los detenidos y ahora un Programa que venía trabajando desde hace 7 años de un plumazo lo borra"





Según informó el FPV Miles "El PPPVC lleva 7 años trabajando por la humanización de la pena en 16 cárceles de máxima seguridad de la Provincia. Fueron abordados por esta Política pública más de 14.600 internos e internas. Sus profesionales trabajan en el enaltecimiento del portador de delito, con espacios confidenciales y voluntarios, de contención y reflexión, atención en crisis, urgencias, en buzones, pabellones y con familiares de detenidos. Es la única Política pública civil de acción territorial y comunitaria sostenida en el tiempo en las cárceles Bonaerenses, que incorporó nuevas profesiones como la Antropología, Sociología, Psicología social y Psicopedagogía como trabajadores permanentes, además de los Psicólogos y Trabajadores sociales que fueron los primeros desafectados del PPPVC para cubrir instancias evaluativas, lo contrario a las premisas y objetivos del programa".











Para finalizar Saúl Bajamón expresó "Los trabajadores no tienen que aflojarle, no hay que permitir los abusos que pretenden los políticos de Cambiemos, debemos ser conscientes que con despidos y baja de salarios ellos pretenden reducir la inflación por recesión y así realizar una fenomenal transferencia de ingresos a los sectores privilegiados con los consecuentes niveles de pobreza e indigencia similares a los años 90 para dominarnos mediante el miedo"