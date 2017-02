Autovía en Ruta 3: "Empiezan a aparecer fantasmas del Kircherismo"

Lo dijo por Radio Olavarría, el Sr. Juan Manuel Crocco de los Vecinos Autoconvocados por la ruta 3, al informar que la obra no tiene hecho el proyecto y por lo tanto no se puede licitar este año.

Crocco dijo que ante los anuncios de la actual gestión del gobierno nacional y las diferentes fechas que circulaban para la obra de la autovía , intentó encuentro con autoridades nacionales e indicó que si bien gestionó a través de las autoridades municipales de Azul , no logró ninguna reunión. En cambio, a través de contactos con personas que bregan por lo mismo, pudo llegar a Vialidad Nacional.













A lo largo de este año no vamos a ver un solo kilómetro de autovía.















"Esta obra se anunció 5 veces y se llamó a licitación. Al tomar esta nueva gestión se iba a reflotar esta licitación, pero cuando vieron que para realizar esta obra tiene que haber un proyecto ya finalizado. Observan que no estaba hecho el proyecto. Hasta tanto no esté finalizado ese proyecto no se podrá hacer la obra".













En 2017 se hará el proyecto y a finales se llamará a licitación, para empezar la obra en 2018, según le fue informado. Acerca de cómo recibió esto de que el proyecto no estuviera hecho, manifestó que "es siempre ocultarle la verdad a las personas".





"Lo lógico hubiera sido que después de tantos anuncios de campaña, y al conocer la situación hubiera sido necesario que salieran a informar. Este año va a llevar la elaboración del proyecto. Una vez que el proyecto está presentado no se pueden realizar modificaciones. Luego recién se puede llamar a licitación", expresó. , expresó.













Además cuestionó: 'empiezan a aparecer fantasmas del kirchnerismo'.











"Sabemos que en las movilizaciones, el anterior gobierno de Inza (en Azul) nunca nos acompañó, pero este intendente nuevo participó de las dos movilizaciones y en una ocasión también estuvo el intendente de Olavarría Galli. Los dos asumieron el compromiso de bregar por esta construcción". Recordó que intendentes de distintas localidades se reunieron en Las Flores y anunciaron: "Hemos avanzado para la construcción de esta autovía. Hoy serían ellos los que tendrían que estar alzando la voz y se ve que nadie sale a hablar o a conseguir la reunión".









En cambio, dijo que por el mes de marzo se va a llamar a licitación para desvío de la ruta en el casco urbano de Monte. En cuanto a una nueva movilización, dijo que "se está evaluando siempre y cuando la gente acompañe. Se podría hacer en el último recambio turístico de febrero".













Fuente: LU32