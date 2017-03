Automovilista volcó en la avenida Alberdi y salió caminando

Este sábado cerca de las 16:30hs. un automóvil Peugeot 206 volcó en el cruce de la avenida Alberdi e Hipólito Yrigoyen.

Por causas que se desconocen, el vehículo quedó volcado sobre la vereda de la avenida. Según testigos en el lugar, el conductor salió por sus propios medios caminando. A su vez, no habría otro rodado involucrado.

Desde el Hospital Municipal informaron que una ambulancia asistió al protagonista pero no fue trasladado al nosocomio ya que no presentaba heridas . La policía trabaja en el lugar y aún no trascendió identidad alguna.