Aramburu: "Los costos del servicio son los que decimos nosotros"

El aumento del 30% en dos tramos que el Concejo Deliberante otorgó por mayoría el último jueves para el servicio de agua y cloacas modificó el escenario previsto días atrás por Coopelectric.

La Cooperativa había anunciado que aplicaría, desde diciembre, un incremento del 80% en tres tramos en base a la utilización de un artículo del pliego de bases y condiciones de la concesión.

Infoeme dialogó con el del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu quien hizo una lectura inicial de lo ocurrido en la sesión del HCD: "Preliminarmente podemos decir que el Concejo se expidió políticamente y no parecía que hicieran un análisis de la tarifa" advirtió.

Para el representante de la Cooperativa "Los aumentos dispuestos no coinciden con la tarifa del Ocaba, con nuestra propuesta ni con los costos de la prestación del servicio. Es un leve aumento que no equipara ni siquiera la inflación que ha habido desde el 2011 hasta ahora" lamentó.

Pretendíamos que el Concejo realizara un análisis pero solo se expidieron políticamente



Aramburu cuestionó algunos dichos de los ediles durante sus exposiciones: "Hubo algunas expresiones que dicen que la Cooperativa miente, descartamos totalmente eso. En este tema hemos dado la cara. El expediente es más que completo. Por el tipo de empresa social que somos a veces un poco duele esto. Siempre hemos tenido una actitud de dar la cara" planteó.

Además deslizó que "la ordenanza se expide sobre la cuota capital que es una cuestión eminentemente cooperativa" y dejó entrever una "zona gris" entre el pedido de la empresa y la decisión del cuerpo deliberativo.

"Nosotros hicimos un pedido de aumento tarifario en diciembre del año pasado. El Concejo se expide ayer. Pero en todo este año pasaron muchas cosas como por ejemplo que utilizamos el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones para disponer un aumento ad referéndum del Concejo y en la Ordenanza no dice nada de esta cuestión. Hay una incógnita ahí que tendremos que analizar. Pareciera que la Ordenanza se refiere al pedido de diciembre pero eso quedó desactualizado y nosotros hicimos una nota informando al HCD que al haber pasado más de treinta días desde el pedido y al no haber respuestas se disponía un nuevo cuadro tarifario. Queda implícito que lo rechaza porque se dispuso otra cosa pero no está puesto expresamente. Hay que hacer un análisis legal" explicó.

Fue una respuesta política a una cuestión técnica y fundamentada



Sobre la próxima facturación del servicio indicó que será objeto de análisis: "No es para en dos o tres días disponer un cuadro tarifario porque es un tema sensible".

"Tenemos que analizarlo y verlo con los delegados y el Consejo de Administración. Tenemos un cuadro tarifario que la Cooperativa ha aplicado en base a lo que dijo el Ocaba. De algo estamos seguros. Los costos de prestación del servicio son los que decimos nosotros". finalizó.