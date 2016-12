Aprueban suba de tasas y postergan debate de incremento al Impuesto a la Piedra

La votación se definió por 36 a 4 a favor del proyecto alternativo con modificaciones presentado por bloques opositores y acompañado por Cambiemos, PJ y Renovación peronista. Rechazaron la iniciativa los representantes del Frente para la Victoria. En tanto, los proyectos para elevar el porcentaje al Impuesto a la Piedra no reunieron los votos para su tratamiento y la iniciativa quedó postergada.





Con modificaciones al proyecto alternativo de sectores de la oposición- eseverrismo, Radicales Convergentes y Frente UNA- y en base a negociaciones con Cambiemos, finalmente fue aprobada en general por mayoría – 36 votos a 4- la suba de Tasas asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes .





Acompañaron en general el PJ de Adriana Capuano y Renovación Peronista, mientras que en contra lo hicieron los representantes del FPV, Saúl Bajamón, Federico Aguilera y los dos Mayores Contribuyentes de su espacio.





Con fuertes críticas a la “falta de administración del Gobierno de Ezequiel Galli”, el concejal Einar Iguerategui, presentó la nueva propuesta con cambios en la zonificación con “pago por parcela” de la Tasa de Servicios Generales y urbanos .





Sostuvo que en 2016, el Ejecutivo recibió “250 millones de pesos más de los presupuestado ¿qué se hicieron? cuestionó.

No hay problemas de recursos sino de administración



Indicó que el Municipio recibirá importantes recursos de coparticipación en 2017 y que las modificaciones a la ordenanza fiscal e Impositiva les permitirán recaudar “55 millones de pesos más”.

Fernanda Araneo (Radicales Convergentes) presentó la incorporación de un artículo, remarcó que el proyecto alternativo es de varios bloques – no solo del eseverrismo- y denunció aprietes y “ofertas laborales” a Mayores Contribuyentes de su espacio.

Emilio Vitale contestó críticas respecto a un igual pago de grandes actores económicos y vecinos de bajo poder adquisitivo en la tasa de Servicios Urbanos y planteó que “los grandes comercios pagarán más por seguridad e Higiene e Ingresos Brutos” y defendió el pago de Servicios Urbanos por parcela: “Con el proyecto de revalúo de Vidal hubiera quedado dentro y habría subas de 1500%” sostuvo.

En medio del debate, representantes del Sindicato de Municipales, repartieron volantes a los concejales e interrumpieron por unos minutos la sesión.

Desde el FPV, Saúl Bajamón se mostró contra los aumentos y afirmó “no estar de acuerdo con la zonificación. Tiene que estar relacionado con el valor de las viviendas, sino todos van a pagar los mismo” cuestionó.

Ernesto Cladera (Cambiemos) pidió “perdón a concejales que se sintieron agraviados, me hubiera gustado que hubiesen hecho lo mismo cuando fuimos agraviados. Vamos a tratar de mejorar el nivel como lo hemos hecho esta semana” sostuvo, para luego dar detalles del proyecto de suba de tasas presentado por el Ejecutivo.

“Siempre hay problemas de recursos en tiempos de inflación”, replicó Cladera ante los planteos de un mal manejo administrativo de fondos por parte del Ejecutivo.

“Nos pudimos sentar y nuestro bloque aceptó la propuesta de Olavarría para la Victoria con la zonificación para la Tasa de Servicios Generales Urbanos” reconoció. “No es todo lo que aspirábamos pero es lo posible” dijo.

Defendió el concepto de “pago por valuación fiscal” no incluido en el proyecto alternativo.

Marisel Cides (Renovación Peronista) pidió “Justicia tributaria” y que “paguen los que más tienen” para luego retomar el proyecto de “elevar la alícuota del Impuesto a la Piedra al 4% para las grandes cementeras” y mantener “el 3% a las pequeñas empresas” del sector.

Pidió tratar en conjunto el proyecto anunciado por el Fpv y PJ pero la moción fue rechazada.





La iniciativa dada a conocer el último miércoles por los bloques FPV Olavarría, FPV Miles y FPV Partido Justicialista buscaba crear el “Fondo de afectación Municipal Oscar Lara”.





La iniciativa aceptaba elevar la alícuota del Impuesto a la Piedra – Tasa de Explotación de canteras- con la condición de afectar un 25% del monto mensual recaudado con el Impuesto a la Piedra a obras de infraestructura , Salud Pública, Educación y el Desarrollo Económico de la Ciudad, localidades Serranas y Rurales que conforman el Partido de Olavarría.





Además sugería incorporar un artículo para que las empresas mineras alcanzadas por este Derecho de Explotación, presenten Declaración Jurada Gráfica Técnica Topográfica, como elemento de prueba que acredite la cantidad de material extraído durante el período declarado.





Tras la falta de tratamiento del proyecto, Adriana Capuano (PJ) repudió “cualquier sistema de presión sobre los concejales, sobre los 20. Son prácticas alejadas del sistema democrático”.





Se debe respetar la voluntad de los concejales de votar como sienten que representan a los vecinos que lo votaron







“Este bloque fue reticente a los aumentos de tasas y no votamos pero el contexto era otro. Hoy estamos con un municipio en crisis. Crisis en la Salud pública que no permite garantizar el derecho a la salud pública. Por eso vamos a acompañar pero no es solo una cuestión de recursos sino de gestión. Vamos a seguir insistiendo con nuestro proyecto sobre la creación de un Fondo de obras afectado con el Impuesto a la Piedra”.





Federico Aguilera (FpV) indicó que “fue un debate largo y no quiero redundar” para luego referirse al contexto en el que se produce el debate para recordar algunas de las promesas de campaña del Intendente Galli sobre la reducción de las tasas.





“Pasaron doce meses, pasaron las promesas y nos encontramos con aumentos de ocho tasas y la creación a una nueva. Desde este punto de partida empezamos a discutir este pedido de suba” comentó.





Luego en base a los números del RAFAM detalló que con lo recaudado, el Municipio tuvo “64 millones más de lo presupuestado. La solución no es aumentar las tasas sino administrar los recursos”





Fue Galli quien “redujo en ocho millones los recursos para el Hospital” lanzó.





Su bloque rechazó al aumento en general pero avaló algunos artículos que subían los gravámenes para los sectores empresariales de mayor poder adquisitivo (Bancos, Bingo y grandes hipermercados).





Alejandro Gregorini ( Cambiemos) pidió una modificación al artículo 1 paro “poner un techo del 30% a la propuesta de valuación fiscal para Servicios Generales Urbanos” que fue rechazado.





Desde el eseverrismo, Einar Iguerategui defendió la propuesta y advirtió que "fue una idea de Gastón Acosta" a quien definió como “ un flamante supersecretario desde el 2 de enero” dijo.





Marcelo Latorre con un encendido discurso se refirió “al concejal 21 que nos habla de miopía política. No conoce nuestra postura política para favorecer a los que menos tienen. Como voy a estar a favor de las cementeras” afirmó para luego decir que en caso de ser gobierno “vamos a subir en un 5% en la alícuota”.





Indicó que el dinero recaudado por la Tasa “no van a obras para las localidades, ni a salud. Tenemos que saber en qué se gastan. Hay un saco con un bolsillo roto que hace que se vaya el dinero. Si aumentamos un punto tiene que ir a las localidades, por eso lo pedimos en el proyecto de delegados” planteó.