Anses se traslada y funcionará sobre la calle Rivadavia

El titular de la Anses local, Nicolás González, habló con Infoeme e informó: "Nos vamos a trasladar al nuevo edificio ubicado en Rivadavia 2987 casi Dorrego".













En cuanto al trabajo que realizan en plata baja y primer piso del edificio donde funcionará Anses González agregó: "Mañana vienen de Buenos Aires a sacar todo lo que son periscopio y cuestiones de red y jueves y viernes Correo Argentino va a realizar la mudanza al nuevo local, donde ya trabaja personal de limpieza".













El nuevo espacio donde trabajará Anses tendrá unos 950 metros cuadrados.













Que trámites pueden o no realizarse





Nicolás González informó unos de los trámites que momentáneamente no podrán realizarse es "Todo lo que sea jubilaciones y pensiones no lo vamos a hacer ya que no hay sistema".















A su vez, destacó "La TAE de autogestión si funcionará, la máquina permite retirar un cuit, consultar donde se cobra, entre otras cuestiones, eso si se puede utilizar, sino a partir del 2 de enero en los lugares mencionados".













González informó "Desde este miércoles no habrá atención al público, ya que el personal estará abocado al embalaje y rotulación de la información".







Donde funcionará provisoriamente









El titular local del organismo transmitió: "A partir del 2 de enero vamos a atender de 9:00 hs. a 12:00 hs. en el Centro Cultural y en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno hasta que tengamos instalado en el nuevo local el sistema informático de Anses que va con un vinculo de telefónica, aproximadamente lleva unos 10 cambiar el vinculo para poder trabajar con el sistema".