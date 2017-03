Alejandra Capriata tras la asamblea: "El disgusto es muy grande"

En un clima de conflictividad en el Hospital Municipal- paralelamente se llevaba a cabo una protesta del Sindicato de Municipales por la no continuidad de cuatro empleadas del servicio de limpieza- se llevó a cabo la asamblea de los profesionales médicos por sueldos mal liquidados.

Al término de la reunión, la titular de la Asociación de Profesionales Médicos de Olavarría, Alejandra Capriata, dialogó con los medios.

"Desde el viernes pasado que se liquidaron sueldos vimos que había diferencias groseras. Algunos estaban bien liquidados y otros no estaban con el aumento. Se han bajado sueldos, sobre todo de la gente que está en pediatría, la guardia general, donde el valor de la guardia se sostenía con guardias pasivas para llegar a un monto más digno y esas pasivas se sacaron" expresó la profesional.

asamblea1.jpg

En este sentido, indicó: "Sabemos que los valores de guardia, sean de fin de semana o de días de semana, son mucho más altos en todos los demás lugares. También todos los médicos tenemos los mismos sueldos básicos, es una vergüenza" consideró.

Para Capriata, la mala liquidación de haberes "No roza la técnico. Vamos a verlo a Maroni para que aclare públicamente y nos de unas disculpas porque no quedó claro lo que iban a hacer y cómo lo hacen, evidentemente no es prolijo. Si vos sos el secretario de Salud y tenés que estar con esto en un momento candente y crítico para los médicos del Hospital no podes dejar a libra albedrío" sostuvo.

Vemos que hay muchas desprolijidades y no se toma en serio el desagrado que los médicos que tenemos. Ocho mil pesos de descuentos en mucho dinero





Por último, explicó que de no arribar a un acuerdo "se tomarán medidas de fuerza en asamblea. El disgusto es muy grande y creemos que tiene que ser escuchado. Tenemos que dejar en claro que los médicos venimos cobrando de forma muy mala" finalizó.