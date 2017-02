Alberto Peña: "Necesitamos un apoyo Municipal en una comunidad como la nuestra"

Este jueves por la mañana, el HCD trató en sesión extraordinaria, un proyecto presentado por el oficialismo que busca crear una tasa para financiar a los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Finalmente, por mayoría, el mismo fue pasado a comisión.













"Nosotros en la sesión ya veíamos un ambiente que iba hacia esa dirección, porque la oposición, que son mayoría, nos manifestaba su disconformidad por el poco tiempo y una serie de consideraciones". En ese marco, el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría, Alberto Peña dialogó con Infoeme:













A su vez, Peña manifestó: "Queríamos que se tratara el tema de la Tasa, después los pormenores que tengan los Concejos, las internas que tengan los bloques y de todo eso siempre estamos alejados porque Bomberos es de Olavarría con todos los bloques, somos una asociación para toda la comunidad. Nos vimos inmersos en una interna de partidos políticos, de reciprocidad adversa entre unos y otros y los escuchamos respetuosamente".













Lo que siempre nos animó y nos anima, es que el concepto que se tiene de los bomberos voluntarios es irreprochable como lo han dicho en la sesión de hoy.















En cuanto a la situación económica por la que atraviesa la institución, remarcó: "Realmente necesitamos un financiamiento, porque ya no podemos buscar remates, se hace cada vez más difícil, eso es para un cuartel que recién se inicia no para Olavarría que tiene 120 mil habitantes. Cualquiera se da cuenta que esto es así, no estamos descubriendo nada".

















"Siempre es bueno cuando se dan debates, por lo menos se abrió el juego, es la única vez que vamos a tener la posibilidad de contar –como dijo Cladera al final- un financiamiento constante, como lo tiene Pinamar, 9 de Julio, Balcarce y pueden planificar y crecer" agregó.













Nosotros hemos renovado camiones pero hemos vendido dos y comprado uno, con las rifas, no es que hicimos magia. Necesitamos un apoyo Municipal en una comunidad como la nuestra.











En cuanto al Proyecto propiamente dicho, Alberto Peña subrayó: "Estamos hablando de un valor muy bajo. Nosotros tenemos once mil socios que voluntariamente nos dan 15 pesos y muchos hasta quieren pagar más. Además de que la rifa también la compra todo el mundo, es decir que hay una predisposición pero hay que buscar el método para hacerlo y que sea constante".













"Estás pagando la vigilia, porque cuando ocurre un hecho ellos salen porque están preparados. Y cuántas veces salen, ojalá no tuviéramos ninguna salida, pero la cantidad no es lo importante, eso no es así porque nos preparamos para el peor de los escenarios, como la inundación del 80. Ojalá nunca venga lo peor, pero tener los elementos, la capacitación, la constancia y tiempo gratuito para eso, ¿cuánto vale?" resaltó el Presidente de la Asociación.









Por último, indicó: "Estamos muy esperanzados e ilusionados y en el fondo todos quieren de una forma u otra financiar a Bomberos y esa es la postura que vamos a defender".