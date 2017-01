Alarmante: hubo unos 10 mil accidentes fatales en 2016

Desde la organización Estrellas Amarillas volvieron a advertir sobre los accidentes de tránsito. Es que las cifras siguen preocupando y aseguran que desde que se comenzó a difundir la cantidad de muertes por estos casos jamás se logró revertir la crítica situación. De hecho, es la primera causa de muerte no natural en el país, superior al número de muertos por el delito.

A pesar de ellos, el integrante de esta organización Víctor González negó que la cifra que difundió Luchemos por la Vida respecto a unos 7 mil accidentes fatales durante el año pasado sea cierta al afirmar: "Consideramos que no es la cifra real, por lo menos un 30 por ciento más".

"Cuando manejamos estas cifras es tan irritante y vergonzoso a la vez que nos sentimos impotentes entre denunciar, gritar y tener acceso a programas para decir que la gente que tiene la responsabilidad de cuidarnos no es idóneas para ello", apuntó González en diálogo con Qm Noticias.

En este sentido, argumentó que "no son idóneos porque las estadísticas lo dicen, la república Argentina no ha logrado retroceder ni el uno por ciento desde 1999 que comenzó a llevar la estadística". "Quiere decir que estamos haciendo algo mal o algo no estamos haciendo", sentenció.